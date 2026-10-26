¿Qué tiene que ver Mbappé? Araújo rompe un récord en la Premier League

El defensa uruguayo Ronald Araujo, que fue elegido mejor jugador en el partido de su club, el Liverpool, ante el Brighton, sigue ganándose el cariño de la afición de Anfield día tras día.

En apenas unas semanas, Araujo, que juega cedido por el Barcelona, se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del equipo del técnico Andoni Iraola y en uno de los protagonistas cuyo rendimiento admira la afición desde las gradas.

El diario Sport, citando a la plataforma Winna, informó de que Araujo batió el récord del jugador más rápido de la Premier League esta temporada, tras alcanzar una velocidad de 36,3 kilómetros por hora.

A modo de aclaración, esa velocidad es la misma que registraron los jugadores más rápidos de la Liga española durante la temporada 2026-2027, entre ellos Kylian Mbappé, Andrei Ratiu, Kiki Fernández, Facundo Buonanotte y Alejandro Catena.

Durante el partido ante el Brighton, Araujo recibió los aplausos de la afición, concretamente en una de las jugadas en las que se lanzó con todas sus fuerzas a defender la portería de su equipo y frustrar un peligroso ataque del rival, hasta el punto de arrojarse al suelo utilizando la cabeza en un intento por despejar el balón. Esta imagen se difundió ampliamente por las redes sociales.

Además, Araujo ganó todos los duelos individuales que disputó en Anfield, con un porcentaje de éxito del 100%, tras resolver los cinco enfrentamientos que afrontó de un total de 5.

Asimismo, se situó en el segundo puesto por detrás del capitán del equipo, Virgil van Dijk, en cuanto a contribuciones defensivas, con un registro de 11 aportaciones.

Andoni Iraola declaró en la rueda de prensa posterior al partido: «Aporta mucho al equipo. Creo que todos disfrutamos viendo a Ronald pelear dentro del campo».

Y añadió: «Es muy bueno en los duelos individuales. Incluso en el primer gol, creo que ganó dos duelos consecutivos y llegó a la línea de fondo. Su pase no fue decisivo, pero podría haberlo sido».

El premio al mejor jugador del partido que recibió Araujo sumó, además, un nuevo logro a su historial con el Liverpool esta temporada. El defensa uruguayo se convirtió en el primer jugador del equipo en recibir este galardón más de una vez durante la presente temporada.