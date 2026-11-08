Los representantes de la Federación Internacional de Fútbol llegarán mañana lunes al estadio Spotify Camp Nou para comprobar el estado de las instalaciones, de cara al Mundial 2030.

El diario Sport señaló que la Federación Española y el Barcelona esperan obtener informes positivos sobre las instalaciones del Camp Nou, que es una de las joyas más destacadas del Mundial.

Al día siguiente, el martes, la delegación de la FIFA visitará el estadio RCDE, propiedad del Espanyol.

El estadio Spotify Camp Nou aspira a acoger el partido de la final, según se confirmó durante un acto celebrado en Barcelona el pasado lunes.

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El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, reclamó públicamente la organización del partido decisivo, con el apoyo del presidente del Barcelona, Joan Laporta, junto a otros responsables, como el consejero de Deportes del Gobierno de Cataluña, Berni Álvarez, y el presidente de la Federación Catalana de Fútbol, Joan Soteras.

Todos ellos contaron con el apoyo de Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, quien reiteró su deseo de que la final se dispute en España, ya sea en el estadio Spotify Camp Nou o en el estadio Santiago Bernabéu.

En cambio, Marruecos intensifica sus presiones para lograr el mismo objetivo, dentro de la candidatura conjunta con Portugal.

Y pese a que Marruecos contará con el estadio Hassan II, con capacidad para 115.000 espectadores, España confía en que la FIFA le conceda el honor de acoger la final, dado que posee dos estadios emblemáticos con una gran historia, que han sido objeto de obras de desarrollo y renovación: el Spotify Camp Nou y el Santiago Bernabéu.

La decisión no se resolverá antes de 2027 o 2028, y todavía pueden producirse muchos cambios antes de esa fecha.