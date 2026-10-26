Horas antes de conocerse la identidad del ganador del Balón de Oro 2026, surgió una señal llamativa desde el interior del Barcelona que podría tener implicaciones sobre las opciones de Lamine Yamal en la pugna por el premio individual más importante del fútbol mundial, después de confirmarse la ausencia de uno de sus compañeros en la esperada gala en la capital británica, Londres.

El programa "El Partidazo de COPE", presentado por Juanma Castaño en la emisora española COPE, reveló que Pau Cubarsí, defensa del Barcelona y candidato al Balón de Oro, no viajará a Londres para asistir a la gala.









Según la periodista Helena Condis, Cubarsí necesita descanso y alejarse del ambiente, después de terminar el partido del Clásico ante el Real Madrid con una ligera subida de la temperatura corporal.

La ausencia del defensa español llega en un momento importante, pues era uno de los principales candidatos a ganar el Trofeo Kopa, que se otorga al mejor jugador joven del mundo, de modo que las miradas se dirigen hacia su compañero Lamine Yamal, que parece el candidato más destacado a llevarse el galardón según los pronósticos que circulan.

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La paradoja reside en que el ganador del Trofeo Kopa nunca ha conseguido el Balón de Oro en el mismo año, ya que ningún jugador ha reunido ambos premios en una sola edición de la gala.

Y aunque la organización ha confirmado que no existe una norma escrita que impida que un jugador gane ambos premios a la vez, la historia no ha sido testigo hasta ahora de que se cumpla este escenario, lo que añade una dimensión especial a la expectación por el resultado de la carrera del Balón de Oro este año.

Por lo tanto, la victoria de Yamal en el Trofeo Kopa le pondría ante la oportunidad de romper este precedente histórico, si lograra también hacerse con el Balón de Oro, algo que convierte el anuncio de los ganadores de ambos premios en un foco de interés adicional para la afición del Barcelona.

Y con la cercanía del momento del anuncio oficial, la ausencia de Cubarsí sigue siendo un simple desarrollo llamativo que por sí solo no revela la identidad del ganador del Trofeo Kopa, pero abre la puerta a la expectación sobre si Yamal se conformará con el premio destinado al mejor jugador joven, o si dará la gran sorpresa y reunirá tanto ese galardón como el Balón de Oro, poniendo fin a un precedente histórico que se ha mantenido desde la creación de ambos premios.