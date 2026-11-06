«¿Qué más tiene que hacer este chico para que Xavi lo convoque?»

Valentijn Driessen no entiende por qué Wout Weghorst vuelve a quedarse fuera de la convocatoria de la selección de Países Bajos. El delantero del FC Twente lleva dos meses en un excelente estado de forma, pero el seleccionador Xavi Hernández volvió a dejarlo fuera el viernes para los próximos partidos internacionales contra Grecia y Alemania.

Weghorst tampoco recibió una convocatoria durante la ventana internacional de septiembre, la primera con Xavi al frente. Por entonces, el atacante atravesaba una etapa menos brillante, pero desde entonces se ha hecho notar con sus goles y sus buenas actuaciones.

En el pódcast Kick-off de De Telegraaf, Valentijn Driessen se mostró desconcertado por la decisión de Xavi. «¿Qué más tiene que hacer? Encabeza la tabla de goleadores, marca grandes goles y es un jugador que impulsa al equipo», afirmó el periodista, que considera que Weghorst merece una nueva oportunidad.

Según Driessen, parece que Weghorst sencillamente no es el tipo de delantero que busca Xavi. «Está claro que Xavi no apuesta por ese tipo de jugadores», concluyó. «Pero el estado de forma del momento también es importante en la selección de Países Bajos, especialmente durante la fase de clasificación».

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La vez anterior, el seleccionador español también dejó fuera a Weghorst. «Entonces atravesaba una etapa algo menos buena y entró Zirkzee cuando Brobbey causó baja», recordó Driessen. Mike Verweij añadió que, por ello, Weghorst parecía haber quedado «finalmente como quinta opción» en el orden de preferencias.

Esta vez tampoco hay sitio para Weghorst, pese a sus impresionantes actuaciones con el FC Twente. Xavi ha elegido a Brian Brobbey, Donyell Malen y Mexx Meerdink para la posición de delantero.

El propio Weghorst evitó pronunciarse el pasado domingo cuando, tras marcar cuatro goles contra el Excelsior en la victoria por 0-9, le preguntaron por un posible regreso a la selección de Países Bajos. «Voy a ducharme», respondió el delantero a ESPN.