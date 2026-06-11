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¿Qué le dijo el Barcelona a Bernardo Silva antes de que aceptara la oferta del Real Madrid?

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El Barça dejó claras sus condiciones al portugués

La prensa catalana asegura que Bernardo Silva fichará por el Real Madrid este verano.

Según Sport, la entrada del Real Madrid ha cambiado la situación, pues el Atlético llevaba meses intentando ficharlo para reemplazar a Antoine Griezmann.

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El rotativo añadió que «el Barcelona también estudió seriamente fichar a Bernardo Silva».

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Según Sport, su nombre estaba sobre la mesa de Deco, pero la operación perdió impulso con las semanas.

Sin embargo, sus altas pretensiones económicas, sus declaraciones ambiguas sobre el futuro y la necesidad del club de mantener un margen financiero han enfriado las conversaciones en los últimos días. La dirección deportiva no ha cerrado la puerta, pero ha dejado claro que no entrará en una subasta ni cambiará su planificación financiera».

Sin embargo, la llegada de José Mourinho al banquillo del Real Madrid podría cambiarlo todo, pues el técnico ve en Silva la pieza ideal para su centro del campo.

Según Fabrizio Romano, el jugador interrumpió las conversaciones con Atlético y Barcelona para analizar la propuesta madridista, y ya acordó un contrato de dos temporadas, ampliable a una tercera.

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