El futuro de Michael Carrick, entrenador del Manchester United, ha quedado seriamente amenazado tras la dura derrota que sufrió el equipo en su estadio ante el Bournemouth (3-0) este domingo, en la continuación del tropezado arranque de los Diablos Rojos esta temporada, en medio de un aumento de las críticas dirigidas a los jugadores y a la dirección deportiva del club.

La derrota ante el Bournemouth incrementó la presión sobre Carrick, ante la incapacidad del Manchester United de lograr los resultados esperados, después de conformarse con una sola victoria en sus ocho primeros partidos de la Premier League, cayendo al decimosexto puesto, a 14 puntos del liderato.

Carrick, de 45 años, había asumido el mando del equipo de forma interina el pasado enero, tras la salida de Rubén Amorim, antes de obtener el puesto de manera permanente en mayo, después de lograr guiar al Manchester United hasta la clasificación para la Liga de Campeones de Europa y terminar la temporada en el tercer puesto gracias a una serie de resultados destacados.

Sin embargo, el equipo no logró construir sobre ese éxito, pues su última victoria en la liga se remonta al 30 de agosto, cuando venció al Ipswich Town, recién ascendido, por un marcador de 5-2, prolongándose los resultados decepcionantes y poniendo al entrenador ante una difícil prueba sobre su capacidad de devolver al equipo al buen camino.

Un futuro incierto

Tras la derrota ante el Bournemouth, Carrick no ocultó lo difícil de la situación, al reconocer que el futuro del cuerpo técnico sigue siendo incierto, en unas declaraciones que reflejaron la magnitud de la presión que vive dentro del club.

El entrenador del Manchester United dijo a la cadena «Sky Sports»: «Es una situación difícil, y no se puede negar», y añadió: «Realmente no sé qué va a ocurrir ni cuál será el siguiente paso».

Y prosiguió: «Siempre daré lo mejor de mí por este club, y eso no va a cambiar ahora. Amo mi trabajo y siento la responsabilidad; solo tenemos que esperar a ver qué pasa».

Una crisis que se agrava

La presión que rodea a Carrick no se limitó a los resultados negativos, sino que se extendió a su relación con algunos jugadores, después de que tomara la llamativa decisión de dejar al capitán del equipo, el portugués Bruno Fernandes, en el banquillo durante el duelo ante el Bournemouth, en un paso que llegó tras las críticas que el centrocampista dirigió a las tácticas del entrenador.

Fernandes había criticado el estilo de Carrick durante el partido que el Manchester United perdió ante el Como por 4-1 en la Liga de Campeones de Europa, el pasado miércoles, lo que incrementó la tensión dentro del equipo, coincidiendo con un estado de inestabilidad técnica que vive el club.

Al mismo tiempo, el defensa Lisandro Martínez entró en la línea de las críticas, después de disculparse por unas declaraciones polémicas en las que atacó a la dirección del Manchester United, expresando su expectativa de que se inyectaran más inversiones en la plantilla del equipo y exigiendo recibir un mayor apoyo del director técnico Jason Wilcox.

Estos acontecimientos se producen en un momento en el que aumentan las preguntas sobre la capacidad de la dirección deportiva para resolver las crisis del equipo, ante el bajón de los resultados y la existencia de desacuerdos en torno a las decisiones técnicas y a las inversiones necesarias para mejorar el nivel de la plantilla.

La afición apoya a Carrick y ataca a los jugadores

A pesar de la creciente presión, Carrick sigue gozando de una gran popularidad entre la afición del Manchester United, dada su larga trayectoria con el club, pues disputó 464 partidos con la camiseta del equipo durante 12 años como jugador, lo que lo convirtió en uno de los nombres que gozan de amplio aprecio entre los aficionados.

Tras la derrota ante el Bournemouth, la afición coreó el nombre de Carrick mientras recorría las distintas zonas del estadio para saludarla, en una escena que pareció un mensaje de apoyo al entrenador, en un momento en que gran parte de la ira de la afición se centra en los jugadores y la dirección.

Carrick comentó los cánticos que recibió diciendo: «No fue una despedida por mi parte», explicando que siente una mezcla de emociones respecto a lo ocurrido, especialmente ante las difíciles circunstancias que atraviesa el equipo.

Y añadió: «Tengo sentimientos encontrados; siento lo que están pasando los jugadores de mi equipo, pues atraviesan un periodo sumamente difícil. Hay cosas en las que podemos ayudar, y otras en las que las situaciones se desarrollan de forma fuera de control, que es lo que sienten los jugadores en este momento».

Y prosiguió: «Tengo sentimientos contradictorios respecto a la reacción de la afición; la existencia de un vínculo así con ellos despierta sensaciones encontradas, y necesitaré algo de tiempo para asimilarlo, pero sin duda valoro su apoyo».

Concluyó sus declaraciones diciendo: «Esta es nuestra realidad actual; no hemos logrado los resultados deseados, y nuestras actuaciones no han estado al nivel exigido».

Pero la escena de apoyo no duró mucho, pues los cánticos se tornaron en silbidos en cuanto Carrick abandonó el terreno de juego, mientras que los jugadores se enfrentaron a una oleada de ira de la afición, en señal de la creciente brecha entre los aficionados y el equipo, y de su descontento con el nivel que ofrecen los jugadores.

Neville: la dirección podría enfurecer a la afición

Por su parte, Gary Neville, exdefensa del Manchester United, consideró que los cánticos de la afición con el nombre de Carrick reflejan su percepción de que el final de su cometido podría estar cerca, subrayando que los aficionados conocen bien al entrenador y lo consideran uno de los hijos del club, al contrario de su postura hacia la dirección y los jugadores.

Neville dijo a través de la cadena «Sky Sports»: «La afición del Manchester United corea el nombre de Michael Carrick porque probablemente son conscientes de lo que va a pasar aquí; ya han vivido situaciones así antes. Es uno de ellos y goza de una gran popularidad».

Y añadió: «Pero los propietarios, la dirección deportiva y los jugadores no gozan de popularidad, y han decepcionado enormemente a este club».

Neville señaló que Omar Berrada, el director ejecutivo del club, y Jason Wilcox, el director técnico, podrían verse obligados a tomar una difícil decisión sobre el futuro de Carrick, pese a la probabilidad de que esta decisión provoque el malestar de la afición.

Y dijo: «Lo más probable es que mañana el dúo tome una decisión que provocará el malestar de la afición del Manchester United, pero quizás sea una decisión necesaria», antes de describir la situación dentro del club como «sumamente caótica».

Duras críticas a los jugadores

Por su parte, Clinton Morrison, excampeón de la Premier League, consideró que la reacción de la afición tras el partido resume el estado de ira que vive el club, ante su apoyo al entrenador frente a su rechazo del rendimiento de los jugadores.

Morrison dijo: «Esta situación lo resume todo. La afición está del lado de Carrick, pero no apoya a los jugadores. ¡Madre mía! Fue algo sumamente preocupante».

Y añadió que Carrick recibió un gran apoyo desde las gradas, pero que los jugadores fueron objeto de silbidos en cuanto se quedaron solos en el terreno de juego, señalando que su rendimiento estuvo por debajo del nivel exigido y que merecen la reacción de ira de la afición.

Y prosiguió: «En última instancia, hay un límite a lo que puede hacer un entrenador. En mi opinión, los jugadores no están al nivel suficiente para ganar partidos».

También Ashley Young, exlateral del Manchester United, criticó el rendimiento del equipo, al considerar que el apoyo de la afición a Carrick se debe a su estatus como una de las leyendas del club, pero subrayó que los jugadores no ofrecieron algo digno de elogio durante el duelo ante el Bournemouth.

Young dijo: «Lamentablemente, para Michael Carrick, es algo sumamente decepcionante. La afición está detrás de él y lo apoya, y es algo natural siendo una de las leyendas del club. Pero los jugadores sobre el terreno de juego no ofrecieron nada; no corrieron, y no parecieron un equipo compacto».

Concluyó sus declaraciones señalando la gran diferencia de rendimiento entre los dos equipos, diciendo que el nivel del Bournemouth fue mucho mejor, y que la actuación del Manchester United fue floja y decepcionante.