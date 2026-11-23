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Además de los equipos de fútbol masculino y femenino y de sus cuatro secciones profesionales, que son baloncesto, balonmano, fútbol sala y hockey sobre patines, el Barcelona sigue contando con varios equipos de deportes no profesionales que contribuyen a convertirlo en un club único en el mundo.

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Según informó el diario Sport, la lista de estos deportes incluye atletismo, hockey hierba, voleibol masculino, rugby, patinaje artístico sobre hielo y hockey hielo, además de los equipos de baloncesto en silla de ruedas, en colaboración con el Unes Barcelona, y de voleibol femenino, en colaboración con el CVB Barcelona, a través de acuerdos de colaboración.

En cambio, la trayectoria del club se detuvo en otras disciplinas, como el béisbol, el ciclismo, el fútbol americano, que practicaba en virtud de un acuerdo con los Dragons, el fútbol playa, el baloncesto femenino, el judo, la gimnasia y el patinaje artístico sobre ruedas, además del tenis y la natación, ausentes del club desde hace casi un siglo.

Las obras del nuevo Camp Nou y el proyecto del Espai Barça afectaron directamente a la sección de hockey hielo, que se quedó sin pista después de que el Museo del Barcelona se trasladara a la instalación que albergaba la antigua pista de hielo, el 7 de junio de 2023.

Tras haber conquistado 7 Ligas y 6 Copas del Rey, el equipo no dispone de una pista propia en la que disputar sus partidos desde hace tres temporadas.

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El Barcelona jugó sus partidos como local en otras pistas durante la temporada 2023-2024 y cayó en semifinales ante el Majadahonda por tres victorias a una. Después decidió suspender su actividad la temporada siguiente, antes de volver la pasada campaña disputando todos sus partidos lejos de casa, para terminar la competición en quinta posición.

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Con el regreso del equipo a la competición en la temporada 2025-2026, Joan Laporta había prometido a la sección una nueva pista de hielo.

Algunas informaciones apuntaban a que la pista se levantaría en el norte de la ciudad, pasada la estación de metro de Zona Universitària, perteneciente a la Universidad de Barcelona.

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La situación era mucho mejor que la de hace un año, cuando la decisión de no participar en la temporada 2024-2025 despertó el temor a una posible desaparición definitiva del equipo, con la consiguiente pérdida para el club de una sección dedicada a un deporte que no goza de gran popularidad en España, pero que despierta una enorme pasión y entusiasmo en muchos países.

Aun así, Laporta y la junta directiva trabajaron para convertir aquellas promesas en realidad. Con el museo instalado en la antigua pista de hielo, antes de su posible regreso al Camp Nou una vez finalizadas las obras, todo indica que esa instalación será demolida algún día, junto al actual Palau Blaugrana, si se completa la construcción de las dos nuevas instalaciones.

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El pasado 6 de mayo se inauguró oficialmente la nueva pista de hielo provisional del Barcelona, en su ubicación definitiva en la zona de instalaciones deportivas de la Universidad de Barcelona, entre la avenida Diagonal y la estación de metro de Ernest Lluch, en L'Hospitalet de Llobregat.

La ceremonia de inauguración estuvo presidida por Rafa Yuste, que por entonces ocupaba la presidencia del club, a unos 20 minutos a pie del Spotify Camp Nou.

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Por fin, el pasado 19 de septiembre, el Barcelona volvió a jugar en su propia pista, al recibir al Txuri Urdin, procedente de San Sebastián, en un ambiente festivo que terminó con victoria azulgrana por 4-0, gracias a un doblete del sueco Zek Bak.

El escandinavo Bak es uno de los tres fichajes más destacados que ha cerrado el equipo de cara a la presente temporada, junto al estadounidense Garrett Walker y el eslovaco Lubomir Sandor, que se repartieron con él los otros dos goles del partido.

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Tras siete partidos, el conjunto catalán, dirigido por Arturo Guerra, ocupa la segunda posición con 16 puntos, a dos del Jaca, que está rindiendo a un nivel excepcional y ha ganado sus seis partidos.

El Jaca cuenta con un portero de otra categoría, el finlandés Juho Järvinen, que solo ha encajado 8 goles en 6 partidos, uno de ellos en un encuentro en el que el rival jugaba sin portero tras haber sumado un jugador más en ataque.

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La gran expectación que generó el regreso del equipo de hockey hielo del Barcelona a su propia pista hizo que muchos aficionados se quedaran fuera de la instalación, debido al aforo limitado de las gradas.

Por ese motivo, desde entonces es necesario reservar asiento a través de la web del club, pagando únicamente una tasa de gestión.