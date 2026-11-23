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Lamine Yamal falló un penalti en el partido de su equipo, el Barcelona, ante el Villarreal, que terminó con victoria del conjunto catalán por 3-2 en el Spotify Camp Nou.

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Según informó el diario Sport, «Raphinha y Lamine Yamal mantuvieron una conversación justo antes del lanzamiento del penalti, en el minuto 21 del partido ante el Villarreal».

Raphinha estaba preparado para lanzar el penalti, ya que es el primer especialista desde los once metros, pero se lo cedió a Yamal ante la petición expresa de su compañero.

El momento era complicado, con el Barcelona perdiendo por 0-2. Aun así, Raphinha quiso tener un gesto con Lamine Yamal, que había sufrido la falta que provocó el penalti.

Lamine mostró una enorme fortaleza mental después de aquel momento: dio la asistencia del empate a Fermín López y además inició la jugada del gol de la victoria con un magnífico pase de tacón a Eric García.

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Por eso, no hay motivo para reprocharle nada a Lamine Yamal. Sin embargo, su fiabilidad desde el punto de penalti no está a la altura de la de Raphinha.

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Raphinha no falla un penalti desde hace casi nueve años, cuando jugaba en el Vitória de Guimarães portugués.

El futbolista brasileño ha marcado 21 penaltis consecutivos en su carrera. El último que falló fue el 23 de diciembre de 2017, hace unos nueve años, cuando militaba en el Vitória de Guimarães en la liga portuguesa. Desde entonces, solo ha conocido el acierto en sus lanzamientos, ya sea con el Stade Rennes, el Leeds United, el Barcelona o la selección brasileña.

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En concreto, el porcentaje de acierto de Raphinha desde los once metros a lo largo de su carrera es del 95,6 %. Con el Barcelona, su registro es impecable: ha lanzado 11 penaltis y todos han acabado en la red.

Lamine Yamal también tiene una gran calidad en este tipo de lanzamientos, pero no cuenta con la misma contundencia que caracteriza a Raphinha.

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La presente temporada está resultando especialmente difícil para Yamal, que solo ha transformado un penalti de tres intentos. Falló ante el Racing y el Villarreal, mientras que marcó ante el Levante.

A lo largo de su carrera, Lamine Yamal presenta un buen porcentaje de acierto del 75 % en la conversión de penaltis.

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De los 16 que ha lanzado, ha fallado cuatro: tres con la camiseta del Barcelona y uno en la tanda de penaltis de los cuartos de final de la Liga de Naciones ante los Países Bajos.

Robert Lewandowski fue el primer lanzador de penaltis del Barcelona en las últimas temporadas, pero la salida del delantero polaco abrió la puerta a una nueva situación. Hasta ahora, Flick ha dado a sus jugadores cierto margen para gestionar este asunto por sí mismos, aunque es posible que se replantee esta cuestión tras lo ocurrido recientemente.

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No cabe duda de que Raphinha es una garantía, y todo indica que debería zanjarse el debate sobre quién será el encargado de los penaltis a partir de ahora, sobre todo en los momentos decisivos.

Por ejemplo, en la selección española no existe ninguna duda al respecto, ya que Mikel Oyarzabal se encarga de los penaltis como primer especialista. En el duelo ante Francia en las semifinales del Mundial, por ejemplo, el jugador vasco lanzó el penalti, a pesar de que la falta que lo originó se había cometido sobre Yamal.