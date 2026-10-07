Xabi Alonso ha tenido un inicio irregular en el Chelsea desde su nombramiento este verano. A las puertas del primer parón internacional de la temporada, hay una pequeña muestra de cinco partidos de la Premier League: dos victorias, un empate y dos derrotas. Aun así, empieza a perfilarse una tendencia.

El Chelsea ya parece reconociblemente distinto, pero su defensa, su centro del campo y su ataque están evolucionando a ritmos muy diferentes. Hay mucho que invita al optimismo. El Chelsea ha marcado goles, ha generado ocasiones y ha arrollado a sus rivales con su talento ofensivo, y ya se ven destellos del fútbol fluido y posicional que hizo de Alonso una apuesta tan atractiva. Pero también hay una realidad incómoda que cada vez es más difícil de ignorar.

El Chelsea ha encajado 12 goles, la cifra más alta de la liga, aunque ha jugado un partido más que la mayoría de equipos, y sigue buscando su primera portería a cero. La derrota por 3-0 ante el Brentford dejó al descubierto problemas que Alonso debe corregir antes de que el Chelsea reciba al Bournemouth el 10 de octubre.

La defensa: el problema va más allá de la línea de tres

El Chelsea fichó a Maxence Lacroix y Emiliano Martínez para añadir calidad atrás, pero los goles encajados apuntan a un problema táctico más amplio que a una cuestión de personal. La identidad de Alonso se construye en torno al sistema con tres centrales con el que ganó la Bundesliga invicto con el Bayer Leverkusen, por lo que no sorprende que haya intentado implantarlo aquí. Sin embargo, también ha alternado entre una defensa de tres y una de cuatro en función del rival y del estado del partido.

Próximos partidos CHE Premier League 10:00 BOU

El Chelsea ocupa el 11º puesto en posesión, con un 47,5 % a lo largo de esos cinco partidos. Eso sorprenderá a muchos, dado que Alonso fue presentado a su llegada como un entrenador basado en la posesión. Sin balón, los rivales han tenido tiempo y espacio para encerrar al Chelsea durante largos tramos y explotar los huecos de una estructura defensiva que está lejos de ser hermética.

Los equipos de la Premier League tienen la calidad técnica necesaria para castigar incluso a los mejores, y la coordinación sin balón del Chelsea ha permitido demasiadas entradas al área. A Alonso le gusta que su tridente se mantenga por dentro y preparado para contraatacar cuando el Chelsea no tiene la pelota, formando a menudo un 5-2-3 en lugar de un 5-4-1 plano. Es una estructura de alto riesgo que ha permitido a los rivales generar superioridades por fuera ante los carrileros y los centrales abiertos del Chelsea.

El centro del campo: falta de opciones de calidad

Vender a Enzo Fernández y Andrey Santos este verano por hasta 175 millones de libras fue un gran negocio para el balance. Pero el Chelsea no logró incorporar a un sustituto antes del cierre del mercado. Los informes apuntan a que se cayó una operación por Lamine Camara, del Monaco, y eso ha convertido una zona de fortaleza en una debilidad.

Las lesiones lo han empeorado. Moisés Caicedo solo ha jugado 14 minutos en toda la temporada por un problema en el gemelo, así que Alonso ha recurrido a Jordan Henderson, Valentín Barco y Roméo Lavia, con cambios ocasionales de los laterales naturales Reece James y Malo Gusto. El problema no es solo la falta de efectivos, sino la falta de control. Alonso necesita centrocampistas capaces de progresar con el balón, resistir la presión y proteger a la defensa cuando se pierde la posesión.

Su modelo de juego se basa en controlar la posesión y el espacio, así que verse limitado tan pronto en su etapa debe de ser frustrante, y es comprensible que la cohesión que exige en la sala de máquinas todavía no esté ahí. La temporada es larga, eso sí. Caicedo está cerca de volver y se espera que el Chelsea estudie opciones para el centro del campo en enero, así que el panorama podría ser muy distinto al final de la campaña.

El ataque: el trío JP Morgan ha sido una delicia de ver

El Chelsea fichó este verano a Morgan Rogers, procedente del Aston Villa, para complementar a Cole Palmer y João Pedro, y ha empezado con fuerza, con 3 goles y 1 asistencia en cinco partidos.

El trío ha sido la nota más positiva, aportando ocho de los 10 goles ligueros del Chelsea y seis de sus nueve asistencias. Rogers es el jugador que rompe al espacio y conduce para estirar el campo, João Pedro es el punto de referencia, y Palmer conecta el centro del campo con el ataque desde el carril interior derecho. Sus perfiles complementarios han dado forma a un ataque fluido, con cada futbolista rotando y asociándose con naturalidad, casi como poesía en movimiento. Con Palmer y João Pedro pendientes de evaluación antes del partido ante el Bournemouth, las aspiraciones del Chelsea a conquistar títulos dependen en gran medida de que esa delantera se mantenga sana.

Conclusión

Para Alonso, el parón internacional ofrece algo que todo entrenador nuevo necesita: tiempo. Tiempo para corregir la estructura defensiva y la rest defence del equipo, tiempo para construir asociaciones en el centro del campo y, quizá lo más importante, tiempo para enseñar al Chelsea que controlar un partido puede ser tan valioso como dominarlo.

Hay suficiente talento ofensivo en Stamford Bridge como para pensar que los goles no serán el mayor problema. La cuestión más importante es qué ocurre cuando el Chelsea no tiene la pelota. Después de cinco partidos, el veredicto adecuado sobre Alonso no es ni optimismo ni pesimismo, sino curiosidad. El ataque sugiere que hay algo sobre lo que merece la pena construir, el centro del campo sugiere que los cimientos todavía se están asentando, y la defensa sugiere que aún queda mucho trabajo por hacer.

El Chelsea tiene una identidad. Ahora Alonso necesita darle equilibrio.



