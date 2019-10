Puyol: "¿Las declaraciones de Piqué? Yo soy más como Leo Messi"

“Yo no las hubiera hecho, es hacer la bola más grande”, dijo el ex jugador del Barcelona.

Carles Puyol, ex defensa del FC y actual embajador de la Danone Nations Cup, presenció este sábado las finales que se disputan en Cornellà-El Prat, donde fue consultado por la prensa acerca de las últimas declaraciones de Gerard Piqué, su ex compañero en el Barça y en la Selección española.

Cabe recordar que, después del partido contra el por , el ex del dio a entender que la directiva estaba detrás de artículos de la prensa que iban en contra del vestuario. Sobre esas declaraciones de Piqué, Puyol dijo que “yo no las hubiera hecho, es hacer la bola más grande”. “Hay que respetar a Gerard. Lo conocemos todos, sabemos que dice lo que piensa, va directo… A mí me gustaba hablar lo mismo que a Messi, así que habría actuado igual que a él…”, sentenció.

Además, preguntado acerca de por qué declinó la oferta del Barcelona para trabajar en el club, explicó: "Creo que en el comunicado estaba muy claro, no se puede interpretar mucho más. Estoy en un momento en el que desarrollo nuevos proyectos, el próximo saldrá en unos días y estará relacionado con la DNC, con el fútbol y los valores, un programa online diseñado para padres y madres que quieran compartir tiempo con sus hijos. Tengo muchos más. Llevaba muchos meses trabajando en ellos y no creo que sea el momento de abandonarlos. No era el momento de entrar en el Barça".

Por último, también se refirió al despido de Víctor Valdés como entrenador del Juvenil A después de solo dos meses en el cargo. “Víctor todavía no tiene mucha experiencia como entrenador. La temporada pasada lo hizo muy bien y tiene muchos conocimientos sobre fútbol para enseñar a los niños. No conozco los motivos de lo que pasó, no estoy en el club, pero sé que tendrá una buena carrera como técnico y que va a formar a grandes futbolistas. El fútbol base no es sencillo. Muchas veces se miran más los resultados y hay que pensar también en el desarrollo y la formación de los chicos”, opinó.