El español Alejandro Baldé ha tomado la decisión de abandonar el Barcelona durante el mercado de fichajes de verano, después de que su postura cambiara radicalmente en los últimos diez días, ante la disminución de sus opciones de participar tras la llegada de João Cancelo y la aparición de Xavi Espart en los planes del equipo.

Hasta hace poco, Baldé se inclinaba por continuar en el Barcelona pese a las ofertas y los rumores que lo vinculaban con una salida, ya que su objetivo principal era quedarse y competir por su puesto en el once del entrenador Hansi Flick.

El jugador era consciente de que su papel esta temporada no estaría garantizado, pero estaba dispuesto a competir por su posición, antes de que las cuentas cambiaran tras cerrar el Barcelona el fichaje de Cancelo de forma oficial en los últimos días.

Y aunque el director deportivo del club ya conocía de antemano la posibilidad de que llegara Cancelo, la consumación de la operación cambió la situación de Baldé dentro del equipo, especialmente después de que quedara claro que la competencia por el puesto de lateral izquierdo iba a ser mucho más dura.

La titularidad de Xavi Espart ante el Elche vino a aumentar los temores de Baldé, antes de que Flick lo dejara fuera de la lista de convocados, una decisión que el jugador consideró un punto de inflexión decisivo en su futuro con el Barcelona.

Tras una serie de conversaciones en las últimas horas, Baldé zanjó su postura y decidió buscar un nuevo club antes del cierre del mercado de fichajes, de modo que su agente Jorge Mendes empezó, en colaboración con la dirección del Barcelona, representada en Deco, a moverse para encontrarle un destino adecuado.

Baldé cuenta con el interés de varios clubes europeos, pero la falta de tiempo representa un obstáculo para cerrar la operación, ya que solo queda una semana para el cierre del mercado de fichajes, mientras la mayoría de los clubes ya han cerrado sus plantillas para la nueva temporada.

El Manchester United sigue siendo la opción más destacada sobre la mesa para el lateral español, pero la postura del club inglés cambió tras sus últimos fichajes, ya que ha dejado de plantearse incorporar al jugador de forma definitiva y prefiere hacerse con sus servicios en calidad de cedido.

El Barcelona prefería vender a Baldé de forma definitiva, pero la falta de tiempo podría empujar al club a aceptar la fórmula de la cesión, si no encuentra una oferta adecuada antes del cierre del mercado.

Existen otras ofertas sobre la mesa para el jugador, pero no parecen tan atractivas como la opción del Manchester United, mientras Mendes y Deco continúan buscando una solución para el futuro de Baldé, en medio de las previsiones de que el asunto pueda seguir abierto hasta los últimos días del mercado de fichajes.