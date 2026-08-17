El Mónaco insiste en fichar a una de las estrellas árabes durante el mercado veraniego en curso.

Según la cadena "Football Italia", el Mónaco elevó su oferta para hacerse con los servicios del argelino Farès Ghedjemis, extremo del Frosinone, en medio de una fuerte competencia por la operación por parte del Beşiktaş, el Celtic y el Glasgow Rangers.

Señaló que el club italiano está cerca de obtener una compensación económica que alcanza los 20 millones de euros por desprenderse de Ghedjemis.

El mercado de fichajes vivió durante todo el verano una auténtica pugna por hacerse con el jugador, que cumplirá 24 años el próximo mes, ante la insistencia del Frosinone en obtener un importante beneficio económico por su venta.

El Frosinone ya había rechazado ofertas por valor de 8 millones de euros en enero, antes de que el valor del jugador se multiplicara por más del doble, gracias al nivel que contribuyó al ascenso del equipo a la Serie A.

Ghedjemis marcó 15 goles y dio 3 asistencias en 37 participaciones en la Serie B italiana.

El Frosinone rechazó varias ofertas presentadas por el Celtic y el Rangers, mientras que la principal competencia en la actualidad parece haberse reducido al Mónaco y al Beşiktaş, dirigido por Vincenzo Italiano.

Según el experto belga en el mercado de fichajes "Sacha Tavolieri", el Beşiktaş ofrece mejores condiciones personales al jugador, pero Ghedjemis prefiere marcharse al Mónaco.

El Frosinone prefiere esperar y dejar que los clubes compitan entre sí en el mercado de fichajes, con un continuo aumento del precio exigido por la venta del jugador, que actualmente se acerca a los 20 millones de euros.