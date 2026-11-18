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El futuro de Vinicius Júnior en Madrid ya no está tan claro como todos creían. Una sola declaración del exdirector deportivo del club blanco ha reavivado la polémica y ha revelado que el Real Madrid recibió dos ofertas importantes por la estrella brasileña y que su venta es posible si el panorama no cambia esta temporada.

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Vinicius Júnior tiene contrato con el Real Madrid hasta 2032, pero eso no significa que su futuro esté totalmente garantizado. El brasileño renovó con el club este verano, aunque su situación ha generado un intenso debate en los últimos meses.

Su rendimiento irregular, la feroz competencia por los puestos en ataque y las dudas sobre su encaje en el equipo han alimentado las especulaciones sobre una posible salida. Ahora, Pedja Mijatovic, exjugador del Real Madrid, ha revelado que el club recibió dos ofertas importantes por el delantero durante el último mercado de fichajes y no descarta su marcha.

El exdirector deportivo del Real Madrid analizó la situación de Vinicius en el programa «El Larguero» de la Cadena SER y fijó una condición clara para que el club se plantee su posible venta, insistiendo en que todo dependerá de los resultados de esta temporada.

Mijatovic afirmó: «Si este año termina bien y el Real Madrid gana LaLiga, y Vinicius es titular, rinde bien, se recupera rápido y es decisivo, creo que no lo venderán bajo ninguna circunstancia».

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Sin embargo, la situación cambiaría por completo si el Real Madrid no cumple sus objetivos, y Mijatovic fue especialmente tajante en este punto: «Si ocurre lo contrario, creo que el club estudiará cualquier oferta que llegue. Si el Real Madrid no consigue lo que quiere y llega una buena oferta, será transferible».

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Mijatovic también desveló que el Real Madrid recibió dos ofertas importantes por Vinicius el pasado verano, pero las rechazó. Una de ellas fue del Arsenal, que mostró un gran interés por la situación del delantero brasileño.

El exjugador madridista no quiso cuestionar la decisión de mantenerlo en el equipo, dada su juventud y su enorme potencial: «No quiero decir que se equivocaran, tiene 26 años y un futuro brillante».

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El exfutbolista también comparó el estado anímico del brasileño con su selección y con el Real Madrid. Tras marcar cinco goles en sus dos últimos partidos con Brasil, incluido un triplete ante Singapur, Vinicius ha recuperado su brillo lejos de Madrid.

Para Mijatovic, la diferencia es evidente: «Vinicius rinde bien cuando está feliz, y lo veo más feliz jugando con su selección que jugando aquí».

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El exfutbolista montenegrino cree que la incertidumbre del pasado verano sobre su futuro y las negociaciones de su renovación pudieron afectarle negativamente, algo que se agrava por la dura competencia que afronta dentro del equipo, especialmente con la irrupción de Diomande.

En este sentido, señaló: «Yo no me enfrentaba a una competencia tan fuerte como la que hay ahora con Diomande; ahora la situación es completamente distinta».

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También reconoció la autocrítica de Vinicius, que admitió recientemente que no se preparó lo suficiente durante el verano, pero le recordó que no puede relajarse: «La competencia siempre está ahí y no puedes relajarte. Si te relajas aunque sea un poco, un compañero se aprovechará».

Y concluyó: «Creo que se ha acomodado un poco, con la idea de que tiene que vivir su vida porque es joven. Tengo que decirle que, cuando se retire del fútbol, habrá una vida llena de disfrute con la familia y los amigos; no ganará el mismo dinero que gana ahora».