PSG-Roma: previa de la Champions League

Liga de Campeones - Jornada 5 25 nov 2026 - 15:00 Parc des Princes

El Paris Saint-Germain recibe esta semana a la Roma en el Parque de los Príncipes, en un duelo de Champions League entre dos equipos que atraviesan un buen momento en sus respectivas ligas. El partido comienza a las 16:00 EST y las 20:00 GMT. La Roma ocupa el 20.º puesto de la fase de liga, que lidera el PSG.

El campeón mantiene el pleno de victorias

El equipo de Luis Enrique llega tras ganar sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. El más reciente fue la victoria por 3-2 ante el Niza el sábado, que le mantuvo al frente de la Ligue 1. Sin embargo, el triunfo tuvo un coste: el extremo estrella Desire Doue sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior derecho y se perderá el resto de la temporada. Se une así a Khvicha Kvaratskhelia entre las bajas de larga duración. Aun así, el PSG, campeón en dos ocasiones, ha ganado sus cuatro partidos de Champions esta temporada y ha marcado 20 goles.

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La Roma llega a París con confianza y muchos goles

La Roma viaja a París después de imponerse por 5-1 al Parma, en un partido en el que Donyell Malen marcó cuatro goles. El equipo de Gian Piero Gasperini ha anotado 19 tantos en sus últimos cinco encuentros. Su única derrota en esa serie fue el 3-2 ante el Manchester United en la Champions League a principios de mes. Sin embargo, el conjunto italiano necesita encontrar regularidad en Europa: está a cinco puntos de los puestos de clasificación directa para octavos de final.

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Datos clave y bajas por lesión

El PSG encadena 12 victorias, la racha más larga de la carrera de Luis Enrique como entrenador.

La baja de Desire Doue será muy importante para el PSG: lidera al equipo en disparos (45) y ocasiones creadas (31).

La Roma lleva nueve partidos seguidos marcando y ha anotado 19 goles en esa racha.

Posibles onces

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez; Neves, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Mayulu, Ferran.

Roma (3-4-2-1): Vasquez; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Cristante, de Roon, Wesley; Soule, Mora; Malen.

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