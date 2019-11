La proyección de la Selección mexicana Sub 17 no 'pesó' en la mayor de Martino

La inmensa mayoría de los habituales convocados por Tata Martino no pasaron por el torneo de límite de edad.

En el balompié actual, el haber representado a la Selección mexicana en un torneo Sub 17 no es sinónimo de una carrera de éxito. Sin existir una fórmula absoluta para triunfar, es una constante que destacar en categorías inferiores jamás asegurará un lugar en el Máximo Circuito.

Analizando los jugadores habituales del Tricolor, se encuentra un fenómeno sumamente llamativo, pues la inmensa mayoría no fue convocado a la Sub 17 de su respectivo proceso, pero sí pudo afianzarse en Sub 20 o incluso algunos, hasta la Selección mayor.

💥 ¡Un Brujo salvó al Tri! 💥



🇲🇽 , al borde de un RIDÍCULO mundial como el que sería empatar un partido contra 🇧🇲Bermudas, vio como @AntunaUriel, una de las nuevas JOYAS del combinado del Tata, lanzó un hechizo para eliminar tan desastroso resultado 👊👊 pic.twitter.com/hrTOftzMVF — Goal México (@goalmex) November 20, 2019

Los mensajes son múltiples para los chicos que consiguieron el Subcampeonato en 2019, pues al volver a sus clubes tendrán que trabajar duro día a día y ganarse la continuidad a pulso. Los obstáculos estarán a la orden del día, pero casos de éxito tienen bastantes a la vista.

A continuación y basándonos en la convocatoria de Tata Martino para la Fecha FIFA de noviembre, en Goal te presentamos a los jugadores de la mayor que no fueron a una Copa del Mundo Sub 17. SPOILER: Las figuras como Memo Ochoa, Raúl Jiménez y Edson Álvarez no siempre la pasaron bien.

¿QUÉ JUGADORES DE LA CONVOCATORIA SÍ FUERON A UN SUB 17?

JUGADOR ¿JUGÓ UN SUB 17? JUGADOR ¿JUGÓ UN SUB 17? Hugo González Sí Erick Aguirre Sí Sebastián Jurado No Edson Álvarez No Guillermo Ochoa No Johan Vásquez No Cristian Calderón No Uriel Antuna No Jesús Gallardo No Sebastián Córdova No Gilberto Sepúlveda No Erick Gutiérrez No César Montes No Raúl Jiménez No Luis Rodríguez No Roberto Alvarado No Héctor Moreno Sí Rodolfo Pizarro No Luis Romo No José Juan Macías No Jorge Sánchez No Orbelín Pineda No

Llama la atención que de la actual convocatoria, solo tres jugadores disputaron un Sub 17. Es decir, el 86.5% de los convocados no saben lo que es disputar este torneo con límite de edad. Héctor Moreno fue el más destacado, llevándose el título en 2005.

¿QUÉ HABITUALES DE LA SELECCIÓN MEXICANA SÍ FUERON A UN SUB 17?

Aunque no aparecieron en esta convocatoria, hay otros constantes en la Selección mexicana que sí jugaron este campeonato. Isaac Brizuela asistió en 2007, Diego Reyes lo hizo en 2009, Raúl Gudiño y Omar Govea tuvieron su oportunidad en 2013 y Diego Lainez brilló en 2017.

¿QUÉ HABITUALES DE LA SELECCIÓN MEXICANA NO FUERON A UN SUB 17?

Pese a debutar muy jóvenes y mostrar rápidamente su talento, sorprende que elementos como Néstor Araujo, Andrés Guardado y Chucky Lozano no asistieron a este campeonato. Héctor Herrera tardó en madurar y consolidarse, y Chicharito Hernández fue bajado de último momento para la convocatoria de 2005.