El máximo goleador histórico de Polonia volvió a subrayar su valor deportivo en el empate ante el club de Florida. Lewandowski, que el jueves llevó al equipo al campo como capitán, marcó la ventaja momentánea para Chicago.

No fue la primera demostración del delantero de 38 años en Estados Unidos. Desde su llegada como agente libre en verano, el veterano suma ya siete goles y dos asistencias en 13 partidos oficiales.

Esa amenaza goleadora es también lo que impresiona de forma duradera a su entrenador. "Esa voluntad de ir a por el balón y luego marcarlo de esa manera. No hay muchos delanteros en esta liga que puedan marcar un gol así", explicó Berhalter.

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¿Qué elogia Gregg Berhalter especialmente de Robert Lewandowski?

Además de su rendimiento deportivo, el técnico de Chicago destaca sobre todo las cualidades humanas del fichaje y su influencia en la jerarquía dentro de la plantilla. El exjugador del Bayern habría cambiado de forma perceptible la estructura en Illinois en muy poco tiempo y elevado el nivel en todos los ámbitos.

"La comunicación en el equipo es probablemente cinco veces mejor desde que Robert está aquí, y esa es una parte esencial de su papel. Demuestra que quiere ganar, se ve lo importante que es para él", continuó Berhalter. Sin embargo, para aumentar aún más el rendimiento goleador de Lewandowski, el entrenador también exige más a los compañeros del polaco: "Simplemente tenemos que trabajar aún mejor para ponerlo en buenas posiciones."

El cambio de Lewandowski a Norteamérica ya se había insinuado en primavera. En mayo, el delantero anunció oficialmente que no renovaría su contrato, que expiraba, con el FC Barcelona. Chicago Fire actuó entonces a finales de junio y se aseguró los servicios del excepcional jugador, que llegaba como agente libre, a partir del 1 de julio. Poco antes, Lewandowski había caído con la selección polaca ante Suecia en los playoffs del Mundial.

Robert Lewandowski ganó un total de 14 títulos de liga

Con su paso a Estados Unidos, el delantero abrió un nuevo capítulo en una trayectoria notable. En Alemania, España y su Polonia natal, el atacante conquistó un total de 14 títulos de liga. El mayor éxito de su carrera lo celebró en 2020, cuando ganó la Champions League con el Bayern de Múnich y completó el triplete. También dejó su huella a nivel internacional: con 167 partidos con la selección y 89 goles, es el internacional con más partidos y el máximo goleador histórico indiscutible de su país.

En Chicago, Lewandowski sigue los pasos de una figura destacada. En el Fire va por el camino de Bastian Schweinsteiger. Su excompañero de la etapa en Múnich jugó para la franquicia de la MLS durante casi tres años a partir de 2017, antes de poner fin allí a su carrera en activo en otoño de 2019.