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La selección de Países Bajos se enfrenta el lunes a Alemania, tres días después de la contundente victoria por 7-0 ante Grecia en el Johan Cruyff Arena. El seleccionador Xavi elegirá a Teun Koopmeiners como sustituto de Frenkie de Jong, según pronostica Voetbalzone. El duelo en el Estadio Olímpico de Berlín comenzará a las 20:45 y podrá verse en directo por NPO3.

De Jong causó baja el sábado por lesión y, por tanto, no estará en Berlín. Xavi ya había descartado antes a Virgil van Dijk y Brian Brobbey, que también se perdieron la goleada ante los griegos.

Bart Verbruggen estará bajo palos el lunes en Alemania. No habrá cambios en defensa, por lo que serán titulares, de derecha a izquierda, Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven y Jurriën Timber.

Koopmeiners, que entró durante el partido ante Grecia, ocupará el puesto de De Jong en el centro del campo. Joey Veerman y Tijjani Reijnders completarán esa línea de la selección neerlandesa.

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Tampoco habrá caras nuevas en el ataque de Países Bajos. Crysencio Summerville abrió el marcador ante Grecia y tendrá otra oportunidad por la derecha. Donyell Malen, que también marcó, será el delantero centro, mientras que Cody Gakpo deberá generar peligro desde la izquierda.

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Países Bajos lidera el grupo B de la Liga de Naciones con once puntos en cinco partidos. Alemania sigue al equipo de Xavi a tres puntos y ocupa la tercera posición.

Alemania ganó confianza el viernes con una victoria por 1-3 en su visita a Serbia. Florian Wirtz fue uno de los goleadores del equipo dirigido por Jürgen Klopp.

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Países Bajos y Alemania ya se enfrentaron en septiembre en Ámsterdam. Los visitantes parecían encaminados a la victoria, hasta que Gakpo firmó el 1-1 en el tiempo añadido.

Será la quincuagésima vez que se enfrenten ambos países. Alemania se ha impuesto en dieciocho ocasiones y Países Bajos, en doce. En total, ha habido diecinueve empates. Países Bajos ha marcado 80 goles y ha encajado 91.

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Posible alineación de la selección de Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, Timber; Koopmeiners, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.