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La selección de Países Bajos se enfrenta el lunes a Alemania, tres días después de su contundente victoria por 7-0 ante Grecia en el Johan Cruyff Arena. El seleccionador Xavi elegirá a Teun Koopmeiners para sustituir a Frenkie de Jong, según pronostica Voetbalzone. El duelo en el Olympiastadion de Berlín comenzará a las 20:45 y podrá verse en directo por NPO3.

De Jong causó baja por lesión el sábado y, por tanto, no estará en Berlín. Xavi ya había descartado a Virgil van Dijk y Brian Brobbey, que se perdieron la goleada de siete goles ante los griegos.

Bart Verbruggen estará bajo palos el lunes en Alemania. No habrá cambios en defensa, por lo que jugarán, de derecha a izquierda, Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven y Jurriën Timber.

Koopmeiners, que entró durante el partido contra Grecia, ocupará el lugar de De Jong en el centro del campo. Joey Veerman y Tijjani Reijnders completarán esa línea en la selección de Países Bajos.

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Tampoco habrá caras nuevas en el ataque de Países Bajos. Crysencio Summerville abrió el marcador ante Grecia y tendrá una nueva oportunidad por la derecha. Donyell Malen, que también marcó, será el delantero centro, mientras que Cody Gakpo deberá generar peligro desde la izquierda.

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Países Bajos lidera el grupo B de la Liga de Naciones con once puntos en cinco partidos. Alemania está a tres puntos del equipo de Xavi y ocupa el tercer puesto.

Alemania ganó confianza el viernes con una victoria por 1-3 a domicilio ante Serbia. Florian Wirtz fue uno de los goleadores del equipo dirigido por el seleccionador Jürgen Klopp.

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Países Bajos y Alemania ya se enfrentaron en septiembre en Ámsterdam. Los visitantes parecían encaminados a la victoria hasta que Gakpo puso el 1-1 en el tiempo añadido.

Será la quincuagésima vez que se enfrenten ambos países. Alemania ha ganado dieciocho veces y Países Bajos, doce. En total, se han registrado diecinueve empates. Países Bajos ha marcado 80 goles y ha encajado 91.

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Posible alineación de Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, Timber; Koopmeiners, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.