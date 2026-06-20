Primeras declaraciones de Khedira sobre su regreso al Real Madrid

José Mourinho ha elegido a Sami Khedira para su cuerpo técnico en su regreso al Real Madrid, reviviendo la etapa de éxitos que compartieron en la capital.

Según el diario español «Marca», ya se ha acordado su incorporación al cuerpo técnico del club blanco, aunque aún no se ha anunciado oficialmente, lo que ha llevado al exjugador a evitar comentarios directos.

En Nueva York, sede de la Federación Alemana de Fútbol para el Mundial 2026, el periódico le preguntó y él respondió con una sola frase: «Hala Madrid. Hala Madrid, siempre», lo que refuerza su posible fichaje.

Si se concreta, será su segunda etapa en el club tras jugar allí entre 2010 —primer año de Mourinho— y 2015 —último de Ancelotti.

En ese lapso dejó huella: fue titular en la final de ‘La Décima’ ante el Atlético en Lisboa 2014 y aportó a un triunfo esperado por más de una década.

Su regreso, ahora como miembro del cuerpo técnico, es un paso lógico tras su retirada, dada su estrecha relación con Mourinho, clave en su crecimiento inicial en el Bernabéu.

El Real Madrid podría anunciar oficialmente su nuevo cuerpo técnico, liderado por Mourinho, en los próximos días, tras el Mundial. Se esperan más incorporaciones cercanas al entrenador portugués.