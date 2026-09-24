La tensión se apodera de los pasillos del Real Madrid y se agrava por el discreto rendimiento del conjunto blanco, que ha encajado dos derrotas en sus últimos 4 partidos de LaLiga, lo que lo deja a 6 puntos del Barcelona, líder de la competición.

Y lo que complica aún más las cosas es que algunos afirman que el primer desencuentro ya ha estallado entre el presidente del club, Florentino Pérez, y el técnico portugués José Mourinho, según informó el diario "Mundo Deportivo".









Añadió que la mayor preocupación gira en torno a la figura de Pérez, pues apenas dos meses y medio después de ser elegido presidente del club para los próximos cuatro años, surgen las dudas sobre la posibilidad de que complete todo su mandato al frente del Real Madrid, que finaliza en 2030.

Los signos de agotamiento son ya evidentes en Florentino Pérez, que toma decisiones que en el pasado le resultaban extrañas, cuando gozaba de una influencia intocable e indiscutible en la toma de decisiones; es más, algunos creen que el club carece actualmente de un líder claro a la cabeza de su dirección.

El diario señala que, por todos estos motivos, en el Real Madrid son conscientes de la necesidad de buscar a la persona adecuada para suceder a Florentino Pérez, alguien que tome las riendas y cumpla todas las condiciones establecidas en los estatutos del club para presidirlo, alguien que cuente con la aprobación del presidente actual. De lo contrario, temen que se produzca un "golpe" en las próximas elecciones, lo que podría desembocar en la elección de Enrique Riquelme, último rival de Pérez en los últimos comicios, en caso de que el actual presidente complete su mandato; y todo ello genera un estado de incertidumbre dentro del Real Madrid.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora



