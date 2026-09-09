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Bundesliga
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Previa del Elversberg vs Bayern de Múnich en la Bundesliga

Bundesliga
H. Kane
Bayern Múnich
Elversberg

Previa completa del partido entre Elversberg y Bayern de Múnich en la Bundesliga. Hablamos de táctica, noticias de los equipos, fichajes y más.

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Bundesliga - Jornada 3
Ursapharm-Arena

Elversberg vs Bayern de Múnich comenzará el 13 de septiembre de 2026 a las 11:30 EST y 15:30 GMT.

El recién ascendido espera plantar cara al gigante bávaro Bayern

Elversberg ha tenido un comienzo de cuento de hadas en la Bundesliga, al ganar sus dos primeros partidos tras ascender a la máxima categoría por primera vez en su historia. Ha sido un ascenso meteórico para un club diminuto que estaba en la cuarta división del fútbol alemán tan recientemente como en 2022. Ha logrado victorias de muchos goles ante Leverkusen (3-2) y Borussia Mönchengladbach (4-3). El delantero francés David Mokwa ha marcado en ambos partidos.

FBL-GER-BUNDESLIGA-ELVERSBERG-LEVERKUSENGetty Images

Increíblemente, Harry Kane no vio puerta en la victoria por 5-1 del Bayern ante el Stuttgart en el estreno liguero. Joshua Kimmich dio dos asistencias, al igual que el fichaje veraniego Ismael Saibari. Más increíble aún, el Bayern solo pudo empatar 0-0 con el Schalke en su siguiente partido. Fue una sorpresa, dado que el conjunto bávaro había firmado un marcador global de 42-2 ante el Schalke en los 12 enfrentamientos previos. El equipo de Vincent Kompany estará deseoso de volver a la senda del triunfo.

FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

Posibles alineaciones

Elversberg (4-2-3-1): Kristof; Gyamerah, Pinckert, Rohr, Gunther; Keidel, Poreba; Petkov, Onyeka, Campbell; Mokwa.

Bayern (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Brown, Diaz; Kane.

Noticias de los equipos y plantillas

Elversberg contra Bayern Múnich alineaciones probables

Manager

Elversberg no podrá contar con Luis Seifert por lesión, mientras que Vincent Wagner cumple sanción. Se añadirán actualizaciones sobre su plantilla cuando se acerque el inicio del partido.

El Bayern de Múnich afronta el partido con David Santos Daiber y Tarek Buchmann de baja por lesión. Vincent Kompany no tiene sanciones con las que lidiar, aunque se supervisarán el estado físico y la disponibilidad de Jamal Musiala, que recientemente reveló un periodo de enfermedad, antes del encuentro.

Forma

ELV

ELV - Formulario

MLL
D1-1
FCL
W4-1
DUI
W1-3
B04
W3-2
BMG
W3-4
Gol marcado (encajado)
15/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5
FCB

FCB - Formulario

HDH
W2-4
BVB
W1-2
VFB
W5-1
OSN
W1-4
S04
D0-0
Gol marcado (encajado)
15/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Elversberg ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales, y su único lunar fue un empate 1-1 en un amistoso de pretemporada contra el Mallorca. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-3 en la Bundesliga ante el Borussia Mönchengladbach, y también derrotó al Bayer Leverkusen por 3-2 anteriormente en la campaña liguera. En sus últimos cinco partidos, Elversberg ha marcado 12 goles y ha encajado siete, mostrando tanto intención ofensiva como fragilidad defensiva.

El Bayern de Múnich ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales y ha empatado uno. Su encuentro más reciente fue un 0-0 en la Bundesliga en el campo del Schalke 04, mientras que su resultado más destacado en esta racha fue la victoria por 5-1 en liga contra el VfB Stuttgart en la jornada 1. El Bayern marcó 12 goles y encajó uno en los cuatro partidos en los que sí vio puerta, lo que subraya que el partido sin marcar ante el Schalke fue una excepción aislada respecto a su producción habitual.

Historial de enfrentamientos

En este momento no hay datos disponibles sobre enfrentamientos recientes entre Elversberg y Bayern de Múnich.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AugsburgoAugsburgoFCA
220071+66
W
W
2
FriburgoFriburgoSCF
220051+46
W
W
3
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
220052+36
W
W
4
ElversbergElversbergELV
220075+26
W
W
5
Mainz 05Mainz 05M05
211050+54
W
D
6
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211051+44
D
W
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
210163+33
W
L
8
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210143+13
L
W
9
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
210156-13
W
L
10
Werder BremenWerder BremenSVW
210145-13
W
L
11
FC ColoniaFC ColoniaKOE
210146-23
L
W
12
PaderbornPaderbornSCP
201101-11
L
D
13
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
201147-31
L
D
14
Schalke 04Schalke 04S04
201103-31
D
L
15
Union BerlinUnion BerlinFCU
201137-41
L
D
16
HoffenheimHoffenheimTSG
200246-20
L
L
17
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
200237-40
L
L
18
HamburgoHamburgoHSV
200207-70
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

En la Bundesliga, Elversberg ocupa actualmente la cuarta plaza, mientras que el Bayern de Múnich es sexto tras las dos primeras jornadas.

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