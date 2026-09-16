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Previa del Championship entre Millwall y West Ham United: máxima rivalidad en Londres

Championship
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Previa completa del partido entre Millwall y West Ham en la Championship, con dos rivales feroces cara a cara. Analizamos la táctica, las noticias de los equipos, el estado de forma y más.

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Championship - Jornada 8
The Den

El Millwall vs West Ham United comenzará el 19 de sept. de 2026 a las 06:30 EST y 10:30 GMT.

Millwall vs West Ham United: previa de Championship

Los feroces rivales londinenses Millwall y West Ham se enfrentan este sábado, con los visitantes en gran forma y con el objetivo de regresar a la Premier League a la primera.

Una batalla campal en Londres

Los aficionados de Millwall y West Ham no se soportan, pero el sábado tendrán que aguantar la idea. Estos equipos no se enfrentan desde 2012, cuando el West Ham ganó 2-1 con goles de Carlton Cole y Winston Reid en un día en el que el actual entrenador del Ipswich Town, Gary O'Neil, participó para el West Ham saliendo desde el banquillo, y un tal Harry Kane tuvo una aparición como suplente para el Millwall. Está claro que desde entonces ha corrido mucha agua bajo el puente. Los locales del sábado han comenzado la temporada con tres victorias, un empate y tres derrotas y están a solo cuatro puntos del liderato, aunque no han ganado ninguno de sus últimos tres partidos en todas las competiciones y han perdido cuatro de sus últimos seis.

Bristol City v Millwall - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images

La esperanza nunca muere para el West Ham

Jarrod Bowen ha brillado en el West Ham en lo que va de temporada, liderando la división con ocho ocasiones creadas. El West Ham necesitará que su capitán esté a su mejor nivel si quiere volver a la máxima categoría la próxima temporada, y hasta ahora lo está haciendo precisamente para el líder de la tabla. El West Ham tiene 14 puntos después de siete partidos, y está empatado en lo más alto junto a Swansea, Middlesbrough y West Brom. Bowen suma ya cuatro goles y tres asistencias esta temporada, lo que le convierte en el jugador más productivo de la Championship junto al dúo del Southampton formado por Cyle Larin y Finn Azaz. Kyle Walker-Peters debería continuar en el lateral derecho después de sustituir al lesionado Joel Veltman en la victoria por 6-0 sobre el Wrexham, cuando dio dos asistencias saliendo desde el banquillo.

West Ham United v Wrexham - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images

Posibles onces

Millwall (4231): Crocombe; Osei-Tutu, Taylor, Cooper, Sturge; Metcalfe, Mazou-Sacko; Sykes, Dykes, Neghli; Arconte.

West Ham (433): Herrick; Walker-Peters, Mavropanos, Morato, Kilman; Bowen, Mukasa, Engels, Solomon; Piroe, Castellanos.

Noticias de los equipos y plantillas

Millwall contra West Ham alineaciones probables

Manager

  • A. Neil

El Millwall está dirigido por Alex Neil, aunque no hay información confirmada sobre lesiones o sanciones para los locales antes de este partido. Se añadirán actualizaciones más cerca del inicio.

El West Ham está bajo la dirección de Nuno Espirito Santo, y actualmente no se ha facilitado información confirmada del equipo visitante. Se esperan más actualizaciones de la plantilla en la previa del partido.

Forma

MIL

MIL - Formulario

WRE
L0-3
BOL
W4-0
NEW
L0-1
BLB
L3-1
MID
D2-2
Gol marcado (encajado)
7/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
WHU

WHU - Formulario

WOL
W4-2
DER
W3-0
BOL
W2-3
WRE
W6-0
FUL
L2-3
Gol marcado (encajado)
18/7
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Millwall ha registrado una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota en casa por 3-1 ante el Blackburn Rovers en la Championship, y también sufrió una derrota por 5-1 ante el Southampton anteriormente en esta racha. El único punto positivo de los Lions fue una victoria por 4-0 sobre el Bolton Wanderers. Ha marcado ocho goles y ha encajado 14 en esos cinco partidos, con cuatro derrotas consecutivas que representan un preocupante tramo de forma.

El West Ham ha ganado cuatro y empatado uno de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue la victoria por 6-0 sobre el Wrexham, y también venció 2-3 al Bolton Wanderers a domicilio y 3-0 al Derby County en esa racha. El West Ham empató 1-1 con el Watford en los únicos puntos que se dejó. El West Ham ha marcado 16 goles y ha encajado cuatro en esos cinco partidos, con cuatro victorias seguidas en sus últimos cuatro encuentros.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

MillwallEmpateWest Ham
1
2
2
Championship
West Ham badge
West Ham
WHU
2
Millwall badge
Millwall
MIL
1
F
Championship
Millwall badge
Millwall
MIL
0
West Ham badge
West Ham
WHU
0
F
Carabao Cup
West Ham badge
West Ham
WHU
3
Millwall badge
Millwall
MIL
1
F
Championship
West Ham badge
West Ham
WHU
1
Millwall badge
Millwall
MIL
1
F
Championship
Millwall badge
Millwall
MIL
1
West Ham badge
West Ham
WHU
0
F
3Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes fue en febrero de 2012, cuando el West Ham ganó 2-1 en casa en la Championship. En los cinco partidos anteriores registrados, el West Ham ha ganado dos, el Millwall ha ganado uno y dos encuentros terminaron en empate. El último enfrentamiento en The Den en este conjunto de datos terminó 0-0 en septiembre de 2011.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
West HamWest HamWHU
7421209+1114
W
W
W
W
D
2
SwanseaSwanseaSWA
7421115+614
W
L
D
W
W
3
MiddlesbroughMiddlesbroughMID
74211410+414
D
W
W
D
W
4
West BromwichWest BromwichWBA
7421107+314
D
W
W
D
L
5
Queens Park RangersQueens Park RangersQPR
733185+312
D
D
L
W
W
6
CharltonCharltonCHA
733167-112
D
D
L
D
W
7
WolverhamptonWolverhamptonWOL
63211410+411
W
D
L
W
W
8
Lincoln CityLincoln CityLIN
732266011
W
W
D
D
W
9
SouthamptonSouthamptonSOU
7421188+1010
W
W
D
D
W
10
BirminghamBirminghamBIR
7241109+110
W
L
D
D
W
11
MillwallMillwallMIL
73131313010
D
L
W
L
L
12
StokeStokeSTK
73131111010
W
D
W
W
L
13
Bristol CityBristol CityBRC
73131012-210
L
L
W
W
W
14
NorwichNorwichNOR
7304131309
L
W
W
L
W
15
Sheffield UnitedSheffield UnitedSHU
723289-19
L
W
L
W
D
16
BlackburnBlackburnBLB
7223101008
W
L
L
D
L
17
WatfordWatfordWAT
722379-28
L
W
L
L
D
18
PortsmouthPortsmouthPOR
621378-17
D
W
L
L
W
19
WrexhamWrexhamWRE
7142711-47
L
D
D
W
L
20
BoltonBoltonBOL
7214712-57
W
L
L
L
L
21
CardiffCardiffCAC
7043711-44
L
D
L
L
D
22
DerbyDerbyDER
7115613-74
L
L
L
W
L
23
PrestonPrestonPNE
7106613-73
L
L
W
L
L
24
BurnleyBurnleyBUR
7034816-83
L
D
L
D
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la clasificación de Championship, el West Ham United es primero mientras que el Millwall ocupa la 13.ª posición de cara a este partido.

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