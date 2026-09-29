Preocupante lesión de una estrella de la selección de Egipto antes del clásico

Ahmed Fattouh, lateral izquierdo de la selección egipcia, sufrió una lesión preocupante durante el partido ante Sudán del Sur, disputado esta noche del martes en el estadio de Yuba, dentro de la segunda jornada del Grupo Segundo de las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027.

Fattouh pidió a su entrenador Hossam Hassan el cambio en el minuto 52, a causa de una lesión en el músculo anterior del muslo, tras una disputa de balón, y entró en su lugar su compañero Karim Hafez.

Está previsto que Fattouh se someta a pruebas médicas durante las próximas horas para diagnosticar la lesión y determinar el tiempo de baja.

La lesión de Fattouh supone un motivo de preocupación para Moamen Gamal, entrenador del Zamalek egipcio, ya que el jugador se considera un elemento importante en su alineación tanto en la Liga como en la Liga de Campeones de África.

El Zamalek espera una dura prueba ante su rival, el Al-Ahly, en la cumbre de la Liga egipcia el próximo 11 de octubre.