El Al-Ahli saudí se desligó de la responsabilidad por la decisión de dejar salir a sus dos estrellas, el argelino Riyad Mahrez y el marfileño Franck Kessié, tras el final de la temporada pasada.

El Al-Ahli había decidido rescindir de forma unilateral el contrato de Mahrez, a falta de una temporada para su vencimiento, mientras que se negó a renovar el contrato de Kessié tras expirar al término de la campaña anterior.

Khaled Abu Rashed, exmiembro de honor del Al-Ahli, transmitió unas declaraciones atribuidas a Ahmed Al-Shinqiti, presidente del comité ejecutivo del club saudí, en las que se desligó de haber tomado la decisión de dejar salir a Mahrez y Kessié.

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Abu Rashed declaró, en unas manifestaciones al programa "Dorina Ghair" en el canal "SBC": "La salida de Mahrez y Kessié fue una decisión técnica del anterior entrenador, Matthias Jaissle".

La salida de las dos estrellas, el argelino y el marfileño, provocó un gran estado de enfado entre la afición del Al-Ahli, especialmente ante las dificultades que muestra el equipo tras su marcha, desde el comienzo de la presente temporada.

El Al-Ahli ocupa la novena posición en la tabla de la liga saudí, tras disputarse 6 jornadas, en las que solo ha cosechado 9 puntos, con 3 victorias y 3 derrotas.

Cabe recordar que Jaissle también abandonó el Al-Ahli antes del inicio de la presente temporada, para pasar a dirigir al Newcastle United, tras 3 años históricos, en los que llevó al equipo a coronarse con el título de la Liga de Campeones de Asia de la élite en dos ocasiones.