Kylian Mbappé ha entrado en un nuevo círculo de polémica dentro del Real Madrid, tras abandonar la concentración de la selección de Francia a causa de una lesión en la rodilla, antes de aparecer en París durante su periodo de recuperación, en medio de interrogantes sobre su postura respecto al club y su forma de gestionar la lesión.

Según el diario español "Sport", dentro del Real Madrid ha empezado a crecer un estado de malestar hacia el comportamiento del delantero francés, especialmente después de que apareciera montando en bicicleta y de que se reincorporara a los entrenamientos del equipo en Valdebebas en una fecha posterior a la prevista.

El periodista Antón Meana, en el programa "El Larguero" de la "Cadena SER", afirmó que existe un "problema de desconfianza médica" entre Mbappé y el Real Madrid, al considerar que el jugador "prefiere estar en otro sitio", debido a que no está plenamente convencido de los servicios médicos del club.

Manu Carreño añadió que el problema, desde su punto de vista, va más allá del aspecto médico y llega a una cuestión de liderazgo, al considerar que Mbappé ofrece unos números destacados, pero que hasta ahora no está a la altura de las expectativas relacionadas con su papel como líder dentro del vestuario del Real Madrid.

Por su parte, Tomás Roncero, en el programa "El Chiringuito", expresó su decepción por la actitud de Mbappé, afirmando que le habría gustado verlo en Valdebebas durante el periodo de descanso trabajando en su recuperación, y señaló que existe una situación de "desconexión emocional" entre el jugador y la afición del Real Madrid.

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Las miradas se dirigen ahora al partido del Real Madrid ante el Villarreal el próximo sábado en el estadio Santiago Bernabéu, para conocer la postura de Mbappé respecto a su participación, así como la reacción de la afición del club hacia la estrella francesa tras la polémica que lo rodeó durante el parón internacional.