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imago-sport-1072317438.jpgJoan Gosa
Abdelmawgood Samir
Traducido por

«Prácticamente lo tenemos cerrado»: Deco da una buena noticia a la afición del Barcelona

Barcelona
M. Bernal
Raphinha
X. Espart
Primera División
España
Brasil

¿Cuál es la historia?

Deco, director deportivo del FC Barcelona, reveló que el club está cerca de cerrar la renovación de los contratos de Raphinha, Marc Bernal y Xavi Espart, y aseguró que los acuerdos con los tres jugadores y la mejora de sus condiciones económicas se completarán la próxima semana.

Deco explicó, durante su intervención en la radio RAC1, que el Barcelona está cerca de ampliar el contrato de Raphinha, que actualmente finaliza en 2028, por dos años más, hasta 2030, señalando que las negociaciones han avanzado notablemente, y dijo: "Prácticamente lo cerramos ayer por la tarde".

Esto llega después de que Raphinha, en declaraciones anteriores a la misma emisora, manifestara su deseo de continuar en el Barcelona, confirmando su intención de renovar su contrato e incluso de terminar su carrera dentro del club catalán, lo que significaría su permanencia hasta cumplir los 33 años en 2030 en caso de completarse el acuerdo.

En el mismo sentido, Deco reveló que la dirección del Barcelona trabaja en la renovación de los contratos de Marc Bernal y Xavi Espart, ya que el primero tiene contrato hasta 2029, mientras que el del segundo se extiende hasta 2028, con la intención del club de mejorar los salarios de ambos jugadores, aunque aún no se ha determinado la duración de los dos nuevos contratos.

Estos movimientos se enmarcan dentro del plan del Barcelona para conservar elementos destacados de su proyecto actual y futuro, en un contexto en el que Deco ha seguido trabajando en los expedientes de renovación lejos de los focos durante las últimas semanas.

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