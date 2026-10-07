El australiano Ange Postecoglou, director técnico del Al-Nassr, abordó la crisis que atraviesa su estrella Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal, con el seleccionador Jorge Jesus.

Ronaldo había desatado una sonada crisis en la selección de Portugal, después de abandonar su concentración en Dinamarca la semana pasada, debido a una discrepancia con Jorge Jesus sobre su participación en el partido ante Noruega en la segunda jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

Postecoglou comentó este asunto de forma escueta en la rueda de prensa previa al partido de su equipo frente al Al-Diriyah, pasado mañana viernes, en el estadio Al-Awwal Park, en la octava jornada de la Liga Roshn saudí.

El entrenador australiano dijo, en declaraciones recogidas por el diario saudí "Al-Riyadiah": "Ronaldo ha regresado en buena forma, está preparado mental y físicamente, y eso es lo más importante".

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Y matizó: "En cuanto a la selección y su incidente, yo he sido entrenador de selecciones y odiaba que los entrenadores de clubes comentaran los sucesos de las selecciones".

Y añadió: "Ronaldo ha jugado con nosotros con todo su esfuerzo, su moral está muy alta, y ahora soy su entrenador en el Al-Nassr; es un refuerzo para nosotros, y no me gusta hablar de lo que ocurrió en la selección de su país".

Postecoglou también quiso felicitar a la selección de Arabia Saudí tras su triunfo en la Copa del Golfo Arábigo en su vigésima séptima edición, "Golfo 27".

En este sentido, dijo: "Enhorabuena a la selección saudí, a los jugadores y a los cuerpos técnico y administrativo; es muy importante lograr este título".

El entrenador australiano también expresó su satisfacción por el periodo de preparación que tuvo su equipo durante el parón internacional, señalando: "Tuvimos dos nuevas semanas de preparación, fue un periodo más largo de lo habitual, a pesar de la ausencia de los jugadores internacionales".

Cabe recordar que el Al-Nassr, vigente campeón de la pasada edición, ocupa el tercer puesto en la tabla de la Liga saudí con 16 puntos, a solo dos puntos del Al-Hilal, líder de la clasificación, y a uno del Al-Ittihad, subcampeón.