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El australiano Ange Postecoglou, entrenador del Al-Nassr, perdió los nervios con los periodistas pese a la victoria de su equipo ante el Al-Hazem en la Roshn Saudi League.

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El Al-Nassr se impuso por 1-0 a su anfitrión, el Al-Hazem, en el partido que disputaron este sábado en el Estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdalá de Buraida, correspondiente a la decimotercera jornada de la Roshn Saudi League.

El técnico australiano analizó el encuentro al término del mismo, en unas declaraciones en rueda de prensa recogidas por el diario saudí «Al Riyadiyah».

«Siempre es bueno ganar. Sin duda ha sido un partido con muchos retos, y es bonito vencer sin encajar ningún gol», afirmó Postecoglou.

Sin embargo, el entrenador australiano se enfadó por una pregunta que le formuló un periodista sobre lo ajustadas que han sido las victorias del Al-Nassr desde la derrota por 1-3 ante el Al-Ahli, el viernes anterior al pasado, en el partido aplazado de la novena jornada de la Roshn Saudi League.

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Desde entonces, el Al-Nassr ha ganado al Al-Sadd catarí por 2-1, en la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones de la AFC Élite, y después ha derrotado al Al-Hazem por la mínima, en la decimotercera jornada de la Roshn Saudi League.

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Postecoglou respondió así: «En el partido contra el Al-Ahli no tuvimos suerte. Tú describes nuestras victorias ante el Al-Hazem y el Al-Sadd como difíciles, pero vuelve a tu móvil, mira los dos partidos y verás que merecimos ganar ambos».

Y continuó: «Tengo la sensación de que no me queréis. Nuestro trabajo es claro y bueno, y nuestros resultados lo demuestran. Hemos jugado 17 partidos hasta ahora. Es cierto que no ocupamos el primer puesto, pero solo la diferencia de goles nos separa del liderato».

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El Al-Nassr es segundo en la clasificación de la Liga saudí con 31 puntos, por detrás del líder, el Al-Qadsiah, por diferencia de goles, aunque el Al-Hilal podría recuperar el liderato con dos puntos de ventaja si gana al Al-Ettifaq en el estadio EGO de Dammam, en la decimotercera jornada de la competición.

El técnico australiano cerró su comparecencia valorando el logro histórico del Al-Nassr, que se ha convertido en el primer club del mundo en marcar en 100 partidos consecutivos en una liga nacional.

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«Es un gran logro para el club. No he estado presente en todos esos partidos, pero es algo positivo que refleja el deseo constante de los jugadores de marcar», concluyó Postecoglou.

El único gol del Al-Nassr lo firmó su centrocampista portugués Samú Costa en el minuto 25, después de que el balón le llegara dentro del área frente a la portería vacía tras un momento de confusión.

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El verdadero valor del tanto fue más allá del resultado, ya que la red especializada en estadísticas de fútbol «Opta» reveló que el Al-Nassr se ha convertido en el primer equipo de la historia de la Liga Profesional Saudí en marcar en 100 partidos consecutivos, un récord que ningún club había alcanzado antes en la competición.

Según las estadísticas de «Opta», la histórica racha goleadora del Al-Nassr comenzó en diciembre de 2023, en el duelo ante el Al-Riyadh, y el equipo siguió perforando las porterías rivales partido tras partido hasta llegar a la cifra de 100 ante el Al-Hazem.