Posible sorpresa neerlandesa: un nuevo talento se acerca a Marruecos

Mohamed Ouahbi, seleccionador del combinado marroquí, se prepara para anunciar su nueva lista mañana jueves, en medio de las expectativas de que introduzca cambios notables en comparación con el grupo que disputó el Mundial 2026.

Los cambios previstos llegan a raíz de las lesiones, las sanciones y el descenso de rendimiento de varios jugadores del Mundial, lo que podría abrir la puerta a nuevos rostros, entre ellos talentos que llamaron poderosamente la atención durante las primeras semanas de la temporada en curso.

Sorpresa neerlandesa

Según Jeroen Kapteijns, periodista del diario neerlandés "De Telegraaf", Younes Taha, extremo del Twente que posee la doble nacionalidad neerlandesa y marroquí, ha entrado en los planes de Ouahbi, después de firmar un notable inicio de temporada que le ha valido el interés del cuerpo técnico de Marruecos.

Taha tiene 23 años, nació en Ámsterdam, prefiere jugar en la posición de extremo derecho y también puede desempeñar funciones más retrasadas en el centro del campo, destacando por su pierna izquierda.

El jugador ha disputado 9 partidos con el Twente desde el inicio de la temporada, en los que ha marcado dos goles y dado otras dos asistencias, y además se ha ganado un puesto en el once titular durante los últimos 5 partidos consecutivos del equipo en las distintas competiciones.

Primer paso hacia la selección

El periodista neerlandés indicó que el nivel mostrado por Taha le ha otorgado un lugar en la lista ampliada de la selección marroquí, de cara a los enfrentamientos ante Gabón y Lesoto en la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

IMAGO

Marruecos se medirá a Gabón el 25 de septiembre en Rabat, antes de visitar a Lesoto el día 29 del mismo mes en Bloemfontein, en Sudáfrica, con la posibilidad de disputar uno o dos partidos amistosos a comienzos de octubre.

En caso de ser convocado a la lista definitiva, será la primera vez que Taha se incorpore a la selección absoluta de Marruecos, después de haber representado con anterioridad a las categorías inferiores.

Campeón de África sub-23

Taha ya representó a la selección marroquí sub-23 en 11 partidos, en los que marcó 3 goles, y formó parte de la generación que se coronó campeona de la Copa Africana de Naciones sub-23 en 2023.

Durante aquel torneo, tuvo un papel en el camino hacia el título, después de marcar un gol y dar otra asistencia.

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