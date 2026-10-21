El duelo entre el París Saint-Germain y el Lyon, programado para la noche del domingo dentro de la octava jornada de la Ligue 1 francesa, está amenazado de aplazamiento por decisión de la Prefectura de Policía de París, debido a las presiones de seguridad que atraviesa la capital francesa, en un giro que podría trastocar el calendario de partidos del conjunto parisino y afectar a la presencia de sus estrellas en la gala del Balón de Oro 2026.

Estaba previsto que el partido se disputara en el estadio Parque de los Príncipes la noche del domingo, pero, según informó el sitio web "RMC Sport", las autoridades estudian la posibilidad de cambiar su fecha ante los intensos preparativos de seguridad para un fin de semana en el que se espera que se registren nuevas manifestaciones en París.

Estos acontecimientos coinciden con la acogida por parte del Stade de France de un partido de la temporada regular de la liga de fútbol americano (NFL), un evento que requiere a su vez el despliegue de un gran número de fuerzas de seguridad para garantizar su protección.

Estos compromisos simultáneos imponen presiones adicionales sobre los cuerpos de seguridad, especialmente tras los episodios de violencia y saqueo que vivió París el pasado sábado, al margen de las protestas contra el aumento del coste de la vida.

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El dilema de la gala del Balón de Oro

Las repercusiones de un posible aplazamiento del encuentro no se detienen en el cambio de fecha de uno de los partidos de la liga, sino que se extienden a la posibilidad de que coincida con la gala del Balón de Oro de 2026, prevista para el lunes en la capital británica, Londres.

Este escenario trae a la memoria lo ocurrido el año pasado, cuando el aplazamiento del clásico francés entre el Olympique de Marsella y el París Saint-Germain durante 24 horas provocó que su fecha coincidiera con la gala del Balón de Oro, lo que privó a varios jugadores del conjunto parisino de asistir a la coronación de Ousmane Dembélé con el premio.

En caso de que el duelo ante el Lyon se aplace al lunes, los jugadores del París Saint-Germain podrían encontrarse ante un nuevo conflicto entre los compromisos deportivos y la presencia en la esperada gala.

Se espera que la expedición parisina que se desplace a Londres incluya a Ousmane Dembélé, Marquinhos y Nuno Mendes, pese a que el trío sufre lesiones que, en cualquier caso, le impedirán participar en el duelo ante el Lyon.

En cuanto al resto de jugadores que podrían asistir a la gala, su situación dependerá de la fecha definitiva del partido, ya que los compromisos deportivos podrían impedir su viaje a Londres si se decide disputar el encuentro coincidiendo con el acontecimiento.

Otros aplazamientos en la Ligue 1 por las circunstancias de seguridad

El duelo entre el París Saint-Germain y el Lyon no fue el único afectado por las circunstancias actuales, ya que la octava jornada vivió otros cambios en el calendario de la competición.

La Liga de Fútbol Profesional francesa decidió trasladar el partido entre el Toulouse y el Troyes de su fecha original, el sábado, al domingo. También anunció el aplazamiento del duelo entre el Montpellier y el Red Star, dentro de la segunda división francesa, al lunes.

El duelo entre el París y el Lyon adquiere una importancia adicional habida cuenta de la situación de ambos equipos en la tabla de clasificación; el Lyon encabeza la competición con 14 puntos, por delante del París Saint-Germain solo por diferencia de goles.

Antes del posible duelo ante el conjunto parisino, el Lyon disputa un partido europeo frente al Hoffenheim alemán, mañana jueves, dentro de la fase de liga de la Europa League, lo que incrementa la sensibilidad de cualquier nuevo cambio en su calendario de partidos.

Entre las consideraciones de seguridad, la presión del calendario europeo y la cercanía de la gala del Balón de Oro, el destino del duelo cumbre entre el París y el Lyon queda pendiente de la decisión de las autoridades francesas, en medio de la expectación por saber si el Saint-Germain se verá obligado a modificar sus planes en uno de los periodos más cargados de la temporada.