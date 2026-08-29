Posible alineación del Feyenoord: ¿empieza Mármol o López como lateral izquierdo?

Feyenoord recibe este domingo al ADO Den Haag. Giovanni van Bronckhorst parece mantener la confianza en los nombres consagrados, según pronostica Voetbalzone. El encuentro en De Kuip comienza a las 14:30 y podrá verse en directo por ESPN 1.

Tjark Ernst será el portero de Feyenoord. Givairo Read y Mika Mármol serán el lateral derecho y el lateral izquierdo ante el ADO. Van Bronckhorst apuesta por Jeremiah St. Juste y Tsuyoshi Watanabe como defensas centrales.

El entrenador de Feyenoord no contempla cambios en el centro del campo de Róterdam. Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël y el capitán Luciano Valente serán, por tanto, titulares en De Kuip.

Van Bronckhorst también mantiene nombres habituales en ataque. Gaoussou Diarra volverá a arrancar en la banda izquierda, con Anis Hadj Moussa como su compañero en la derecha. Ayase Ueda será el delantero más adelantado de Feyenoord.

Feyenoord ganó la semana pasada por 2-5 al SC Cambuur en un duelo cargado de incidentes. El ADO no tuvo opciones en casa ante el FC Groningen (1-4) y sigue esperando su primer punto de la temporada.

Posible alineación del Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Zechiël, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Diarra.