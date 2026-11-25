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El Ajax retoma la Conference League este jueves con un partido en casa ante el FC Thun. Su entrenador, Míchel Sánchez, introducirá varios cambios en el once con la vista puesta en el clásico del domingo contra el Feyenoord. El encuentro en el Johan Cruijff ArenA comenzará a las 18:45 y podrá verse en directo en Ziggo Sport Select.

Marc ter Stegen, que no jugó ante el ADO Den Haag, volverá a la portería del Ajax en una semana importante para el equipo. Lucas Rosa ocupará el lateral derecho y Owen Wijndal, el izquierdo. Thilo Kehrer y Aaron Bouwman formarán la pareja de centrales.

Youri Baas adelantará su posición al centro del campo, ya que Yves Bissouma no está habilitado para jugar. El capitán Davy Klaassen y Sofyan Amrabat completarán la medular del equipo local.

Míchel dará una oportunidad a Rayane Bounida en el extremo derecho. Marcos Leonardo volverá a tener ocasión de demostrar su valía como delantero centro. Oscar Gloukh deberá aportar peligro desde la izquierda.

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El entrenador español dijo el miércoles en rueda de prensa que Julian Brandt y Anton Gaaei no pueden disputar dos partidos completos de 90 minutos, por lo que reservará a ambos para el gran duelo del domingo contra el Feyenoord. Jorthy Mokio estará de baja durante un tiempo por lesión.

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El Ajax no tuvo demasiados problemas el domingo ante el ADO, al que venció por 3-0. Gracias a ello, el equipo de Ámsterdam está a solo un punto del líder, el PSV, en la Vriendenloterij Eredivisie.

El FC Thun ocupa la novena posición y está en la zona media de la liga suiza. El pasado fin de semana perdió por la mínima (3-2) ante el Young Boys, segundo clasificado.

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Posible alineación del Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Bouwman, Wijndal; Amrabat, Klaassen, Baas; Bounida, Leonardo, Gloukh.