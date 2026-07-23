Posible alineación del Ajax: Míchel empieza con dos fichajes de verano

El Ajax se enfrenta al FK Vojvodina en la segunda ronda previa de la Conference League. Voetbalzone espera que el entrenador Míchel dé un puesto en el once a dos incorporaciones recientes. Ziggo Sport emite el partido europeo del Ajax a domicilio en su canal principal y el saque inicial será a las 20:00.

Marc-André ter Stegen todavía no ha llegado, por lo que Maarten Paes estará bajo palos en el conjunto de Ámsterdam. Lucas Rosa, por la derecha, y el fichado Caio Henrique, por la izquierda, ocuparán los laterales. Aaron Bouwman y el regresado Daley Blind serán los centrales.

Youri Regeer aportará el control en el centro del campo. Los otros centrocampistas, Davy Klaassen y Oscar Gloukh, tendrán la tarea de conectar con la línea de ataque del Ajax.

Kasper Dolberg tuvo recientemente minutos contra el Olympiacos y será titular ante el Vojvodina. Steven Berghuis arrancará en la banda derecha y Mika Godts deberá aportar el peligro desde el costado izquierdo.

El partido de vuelta contra el Vojvodina está programado para el jueves 30 de julio. Entre medias, el Ajax jugará un amistoso contra el Burnley inglés. En caso de victoria ante el club serbio, le espera una tercera ronda previa contra el Shelbourne FC (Irlanda) o el Nõmme Kalju FC (Estonia) y, eventualmente, los play-offs.

Posible alineación del Ajax: Paes; Rosa, Bouwman, Blind, Henrique; Regeer, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Godts