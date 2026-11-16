Posible alineación de Países Bajos: Xavi señala al sustituto de De Jong

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La selección de Países Bajos se enfrenta el lunes a Alemania, tres días después de la contundente victoria por 7-0 ante Grecia en el Johan Cruyff Arena. El seleccionador Xavi elegirá a Teun Koopmeiners como sustituto de Frenkie de Jong, según pronostica Voetbalzone. El gran duelo en el Olympiastadion de Berlín comenzará a las 20:45 y podrá verse en directo por NPO3.

De Jong causó baja el sábado por lesión y, por tanto, no estará en Berlín. Xavi ya había descartado a Virgil van Dijk y Brian Brobbey, que se perdieron la goleada de siete goles ante los griegos.

Bart Verbruggen estará bajo palos el lunes en territorio alemán. No habrá cambios en defensa, por lo que jugarán, de derecha a izquierda, Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven y Jurriën Timber.

Koopmeiners, que entró en el partido ante Grecia, ocupará el puesto de De Jong en el centro del campo. Joey Veerman y Tijjani Reijnders completarán esa línea de la selección de Países Bajos.

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Tampoco habrá caras nuevas en el ataque de Países Bajos. Crysencio Summerville abrió el marcador ante Grecia y tendrá otra oportunidad en la derecha. Donyell Malen, que también marcó, será el delantero centro, mientras que Cody Gakpo deberá generar peligro desde la izquierda.

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Países Bajos lidera el grupo B de la Liga de Naciones, con once puntos en cinco partidos. Alemania está a tres puntos del equipo de Xavi y ocupa el tercer puesto.

Alemania ganó confianza el viernes con una victoria por 1-3 a domicilio ante Serbia. Florian Wirtz fue uno de los goleadores del equipo dirigido por Jürgen Klopp.

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Países Bajos y Alemania ya se enfrentaron en septiembre en Ámsterdam. Los visitantes parecían encaminados a la victoria, hasta que Gakpo puso el 1-1 en el tiempo añadido.

Será la quincuagésima vez que se enfrenten ambos países. Alemania ha ganado dieciocho veces y Países Bajos, doce. En total, ha habido diecinueve empates. Países Bajos ha marcado 80 goles y ha encajado 91.

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Posible alineación de la selección de Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, Timber; Koopmeiners, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.