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Posible alineación de España: ¿jugará Pedri contra Francia o no?

Francia vs España
Francia
España
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Los principales medios deportivos españoles no esperan que Nico Williams sea titular en la semifinal del Mundial contra Francia. Álex Baena, del Atlético de Madrid, volvería al once inicial.

Luis de la Fuente se guarda así un as en la manga. El extremo del Athletic, que brilló en la Eurocopa, solo ha jugado 202 minutos en este Mundial.

La defensa de La Roja estará formada por el portero Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella.

En el medio, Pedri entraría por Fabián, con Rodri de ancla y Dani Olmo aportando profundidad.

Arriba, Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal buscarán el gol; este último ya lleva cuatro tantos en el torneo.

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Francia crest
Francia
FRA
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España
ESP

Yamal solo ha marcado un gol en este Mundial. Contra Francia, a las 21:00 horas (hora de los Países Bajos), buscará un nuevo éxito en su aún incipiente, pero ya muy exitosa, carrera.

Alineación probable: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

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