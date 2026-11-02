La derrota ante el Real Madrid provocó un amplio malestar en las filas del Racing de Santander, después de que el enfrentamiento entre ambos equipos terminara con victoria del conjunto merengue por tres goles a cero, en medio de las protestas de los jugadores del equipo cántabro por algunas decisiones arbitrales, principalmente el penalti señalado a favor de Kylian Mbappé y la no intervención del videoarbitraje para revisarlo.
Iñigo Vicente fue uno de los que más abiertamente expresó el enfado del Racing, después de abandonar el terreno de juego en el minuto 82, tras la decisión de su entrenador José Alberto López de sustituirlo y dar entrada a Juliasvili en su lugar.
El jugador no ocultó su malestar al retirarse, pues se giró hacia el cuarto árbitro y le dirigió una frase de enfado que captaron las cámaras de la cadena "DAZN", en la que dijo: «Madre mía, tienes dos cojones menos», que en la cultura española significa que «carece de valentía y es un cobarde», en una escena que reflejó el estado de tensión que dominó a los jugadores del Racing durante los últimos minutos.
Las raíces del enfado se remontan a la jugada en la que Mbappé obtuvo el penalti, después de recibir el balón dentro del área e intentar girar hacia la portería, antes de sentir un contacto de Barati en el torso.
El árbitro consideró que el roce justificaba señalar un penalti, decisión que fue recibida con fuertes protestas por parte de los jugadores del equipo local.