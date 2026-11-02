¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1085419072.jpgNurPhoto
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Por una patada de Mbappé: un jugador del Racing dirige una "palabra fuera de lugar" al árbitro

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
España

¿Qué dijo?

Streaming Flexible
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.

✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.

✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.

Precio inicial29,99 € al mes
Todo Incluido
Orange

Orange TV

✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana.

✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional.

✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión.

Precio inicial108,00 €
Ecosistema Completo
Movistar dark

Movistar

✅ Ofrece todos los partidos de la temporada (emite 5 encuentros exclusivos por jornada en sus propios canales y los otros 5 integrando la señal de DAZN directamente en su decodificador).

✅ Es el único operador que tiene los derechos exclusivos absolutos de 3 jornadas completas por temporada en las que DAZN no emite ningún partido.

✅ Permite agrupar en una sola factura y decodificador LaLiga, la Champions League, la Premier League y el resto de servicios de telecomunicaciones del hogar.

Precio inicial32,00 € al mes
Streaming Flexible
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.

✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.

✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.

Precio inicial29,99 € al mes
Todo Incluido
Orange

Orange TV

✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana.

✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional.

✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión.

Precio inicial108,00 €
Ecosistema Completo
Movistar dark

Movistar

✅ Ofrece todos los partidos de la temporada (emite 5 encuentros exclusivos por jornada en sus propios canales y los otros 5 integrando la señal de DAZN directamente en su decodificador).

✅ Es el único operador que tiene los derechos exclusivos absolutos de 3 jornadas completas por temporada en las que DAZN no emite ningún partido.

✅ Permite agrupar en una sola factura y decodificador LaLiga, la Champions League, la Premier League y el resto de servicios de telecomunicaciones del hogar.

Precio inicial32,00 € al mes
Streaming Flexible
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.

✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.

✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.

Precio inicial29,99 € al mes

La derrota ante el Real Madrid provocó un amplio malestar en las filas del Racing de Santander, después de que el enfrentamiento entre ambos equipos terminara con victoria del conjunto merengue por tres goles a cero, en medio de las protestas de los jugadores del equipo cántabro por algunas decisiones arbitrales, principalmente el penalti señalado a favor de Kylian Mbappé y la no intervención del videoarbitraje para revisarlo.

Iñigo Vicente fue uno de los que más abiertamente expresó el enfado del Racing, después de abandonar el terreno de juego en el minuto 82, tras la decisión de su entrenador José Alberto López de sustituirlo y dar entrada a Juliasvili en su lugar.

El jugador no ocultó su malestar al retirarse, pues se giró hacia el cuarto árbitro y le dirigió una frase de enfado que captaron las cámaras de la cadena "DAZN", en la que dijo: «Madre mía, tienes dos cojones menos», que en la cultura española significa que «carece de valentía y es un cobarde», en una escena que reflejó el estado de tensión que dominó a los jugadores del Racing durante los últimos minutos.

Las raíces del enfado se remontan a la jugada en la que Mbappé obtuvo el penalti, después de recibir el balón dentro del área e intentar girar hacia la portería, antes de sentir un contacto de Barati en el torso.

Próximos partidos
AEK

AEK

Liga de Campeones

04 nov 2026

RMA

RMA

MAL

MAL

Primera División

07 nov 2026

SAN

SAN

El árbitro consideró que el roce justificaba señalar un penalti, decisión que fue recibida con fuertes protestas por parte de los jugadores del equipo local.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google