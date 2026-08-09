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Kylian Mbappe France 2026Getty Images

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Por un destino sorprendente: Mbappé se separa de su amigo de la infancia

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La estrella francesa da un nuevo paso

El francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, decidió separarse de la empresa de material deportivo "Nike" el pasado 31 de julio, la marca que lo patrocinaba desde que tenía ocho años.

El diario "Mundo Deportivo" recogió informaciones de la prensa francesa según las cuales Mbappé firmará con una nueva y sorprendente empresa que le reportará unos ingresos muy sustanciosos.

Según el periodista Thibaud Vézirian, especialista en la Ligue 1, no se espera que esta empresa sea una marca conocida en este sector como Adidas, Puma o Under Armour.

Y añadió, según recogió el diario catalán: "Las cosas avanzan muy rápido para una marca inesperada que se convertirá en el proveedor oficial de la equipación de Kylian Mbappé".

Y explicó: "Actualmente se están dando los últimos retoques al acuerdo, es un gran cambio. Una estrella del fútbol participará en esta operación, lo que permitirá a la marca entrar con fuerza en el mundo del fútbol a través de calzado deportivo de alta calidad. Y no cabe duda de que Kylian Mbappé se beneficiará de su propia marca y de su participación en la empresa".

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Según el portal francés Le10Sport, se espera que Rayan Cherki, estrella del Manchester City, al igual que Mbappé, cambie de patrocinador de equipación este verano.

El contrato del exjugador del Lyon con Adidas está a punto de finalizar, y podría firmar con Puma, interesada en invertir en él, al ser el proveedor oficial de la equipación de su club, el Manchester City.

Según un reciente informe del diario L'Équipe, el centrocampista podría firmar un contrato con un valor de entre 3 y 4 millones de euros, lo que lo situaría entre los 10 jugadores mejor pagados del mundo en cuanto a patrocinio de equipación.


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