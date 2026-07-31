Por Salah: Carragher pide al Liverpool que aplace el fichaje de Barcola

Jamie Carragher, exdefensa del Liverpool, aseguró que los Reds deben dar prioridad al fichaje de un sustituto para la estrella egipcia Mohamed Salah antes de intentar hacerse con los servicios del extremo francés del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola.

El internacional francés juega habitualmente en la posición de extremo izquierdo, mientras que Salah ocupó la banda derecha durante una exitosa trayectoria de nueve años en Anfield.

Las opciones actuales del Liverpool para el extremo izquierdo incluyen a Cody Gakpo, a la joven promesa Rio Ngumoha y al recién llegado Víctor Muñoz.

Fuentes indicaron a la cadena "ESPN" que el club inglés se prepara para presentar su primera oferta por Barcola, mientras que algunos informes señalan que el Paris Saint-Germain valora al jugador en unos 150 millones de euros.

Carragher afirmó, en declaraciones a la cadena "Sky Sports": "Es un jugador estupendo, no hay duda de ello, y me gustaría ver a Barcola en el Liverpool".

Y añadió Carragher: "Pero para mí es un extremo izquierdo".

Continuó el exdefensa del Liverpool: "Lo principal que destaca como una necesidad urgente para el Liverpool ahora mismo es reemplazar a Salah, que jugaba como extremo derecho. Y no creo que el Liverpool tenga en la plantilla ningún jugador que se sienta totalmente cómodo jugando en la posición de extremo derecho".

Explicó Carragher: "El equipo probablemente cuenta con al menos cuatro futbolistas en la plantilla, antes de la incorporación de Barcola, si es que llega, que pueden jugar en la banda izquierda con toda comodidad".

Prosiguió Carragher: "Pero si me preguntas, ¿quiero que llegue Barcola junto con el fichaje de un extremo derecho por parte del Liverpool? Estaría encantadísimo, porque habría jugadores que tendrían que marcharse, y eso es algo totalmente natural".

Aseguró Carragher: "Pero, por ahora, sentía que este verano debía dedicarse a reemplazar a Salah, y Barcola no compensa la marcha de Mo".

Sobre la posibilidad de que la operación de Barcola pueda entorpecer el desarrollo de Ngumoha, que marcó en la reciente victoria amistosa ante el Wrexham esta semana, Carragher subrayó que el jugador de 17 años necesita participar con regularidad en los partidos.

Carragher dijo: "Rio es un chico joven, y es realmente excelente, y creo que seguirá progresando a partir de lo que mostró la temporada pasada. Pero este es un punto importante: estás comprando a un jugador jovencísimo por una gran cantidad de dinero, que es Barcola, y actualmente es mejor que Rio Ngumoha".

Y añadió Carragher: "Pero, al final, esperas que en el próximo año o dos, Rio quiera jugar semana tras semana con el Liverpool, y depende de él demostrarlo".

Continuó Carragher: "Así que, cuando pagas ese tipo de dinero por un jugador joven en su posición, eso te hace dudar un poco. Se habla de la posibilidad de que Rio Ngumoha juegue en la banda derecha y consiga algunos minutos allí, y como jugador joven es bueno jugar en ambas bandas, pero creo que su posición actual es la de extremo izquierdo".

Concluyó: "Pero si salen y traen a un jugador para la posición de extremo derecho, y fichan a Barcola, y luego venden a dos de los jugadores de banda que hay actualmente en el equipo, creo que eso sería algo estupendo".