Por qué Papu Gómez se iría del Atalanta y en qué equipos podría jugar

Enfrentado con el entrenador y sin posibilidad de retorno, el argentino piensa en alejarse de Bérgamo: "Cuando me vaya se sabrá toda la verdad".

Alejandro Gómez había encontrado en Bérgamo su lugar en el mundo, tanto a nivel deportivo como humano. Tras seis años en , el argentino es el capitán de un equipo que no deja de asombrar a Europa y casi que se convirtió en un lombardo más, a punto tal que en marzo de este año reveló que p ensaba instalarse allí una vez finalizada su carrera y en septiembre rechazó una multimillonaria oferta del fútbol árabe para seguir buscando desafíos en la Dea. Sin embargo, apenas tres meses después de aquella elección, todo se rompió. Y el Papu ahora está decidido a irse del club.

El motivo del quiebre es concreto y ya nadie lo oculta en Atalanta: la relación entre el capitán y Gian Piero Gasperini estalló por los aires el 1° de diciembre, en pleno partido frente a Midtjylland por la , luego de que el jugador se negara a aceptar una indicación del entrenador, y no parece haber posibilidad de retorno.

"Cuando me vaya se sabrá toda la verdad. Ustedes saben la persona que soy, los quiero mucho", escribió el Papu en sus redes sociales este lunes, el día después de observar desde el banco el triunfo 3-0 de sus compañeros sobre . Era una respuesta directa a las declaraciones que realizó el DT tras la victoria, en las que se refirió por primera vez al enfrentamiento entre ambos, que hasta ese momento era un secreto a voces: "Gómez ha sido nuestro jugador más importante en estos años, de los 200 partidos que dirigí, él debe haber jugado 195. Pero en la base de todo debe estar siempre la confianza y la disponibilidad, de lo contrario todo se vuelve más difícil, tanto para mí como para el futbolista. No sé cómo se superará esto, de mi parte busco lo mejor para el equipo y él es un grandísimo jugador, si no no había jugado tanto. La decisión más importante debe tomarla el club".

La decisión a la que refiere Gasp es tan sencilla como compleja: la directiva debe elegir entre uno o el otro. En un primer momento, las versiones indicaban que el entrenador tenía pensado renunciar a su cargo, pero tras el triunfo frente a que le garantizó a Atalanta su clasificación a octavos de la Champions por segundo año consecutivo, su figura quedó fortalecida. Y la decisión de dejar al capitán en el banco el fin de semana es una clara prueba de ello.

Por eso, quien recogió el guante fue el argentino, quien con su posteo dejó en claro que su tiempo en Atalanta está llegando a su fin. Incluso, en dan por descontado que el jugador no aguardará hasta el final de la temporada y su salida se daría en este mercado invernal, antes incluso de la serie de octavos frente a .

¿A qué club podría ir el Papu?

Previo a que estallara el conflicto con Gasperini, dos clubes de se habían contactado con Bérgamo para mostrar su interés en quedarse con Gómez. Además, Al-Nassr de Arabia Saudita, que a mitad de año había presentado una oferta formal de 15 millones de euros por el jugador, podría volver a la carga para contratarlo. Sin embargo, el deseo del argentino es mantenerse en una liga competitiva para seguir en el radar de la Selección argentina de cara a la del año que viene, por lo que la opción asiática parece estar descartada.

Con la decisión de seguir en Europa, el Papu sabe que para tener un abanico amplio de alternativas necesita que el club lo deje salir a costo cero. Y a pesar de que recientemente renovó su contrato hasta junio de 2023, Atalanta tiene claro que el monto que puede conseguir por un futbolista que en febrero cumplirá 33 años y cuyos derechos económicos pertenecen en un 30% a Catania, no equiparará el riesgo que conlleva sostener un vestuario quebrado. Por eso, la posibilidad de que la directiva acceda a liberar al jugador es real.

A la espera de lo que sucederá aguardan varios clubes. Por supuesto, los clubes de la interesados en el argentino son muchos, pero dos parecen estar a la cabeza: , que podría hacer un primer acercamiento en los próximos días, y Milan, que le ofrecería al mediocampista no sólo una buena alternativa deportiva, sino también geográfica: la capital de Lombardía se encuentra separada por apenas 60 kilómetros de Bérgamo, donde el Papu no sólo está felizmente asentado sino que tiene negocios por fuera del mundo de la pelota.

Pero la alternativa que empieza a ganar cada vez más fuerza no es italiana: según información de Goal Italia, Ángel Di María ya se comunicó con su compañero de la Selección para ofrecerle que se sume a Paris Saint-Germain, donde el director deportivo, Leonardo, tiene una particularidad debilidad por él. Pero todo estará atado a la posibilidad de que Atalanta le otorgue la carta de libertad.