¿Por qué la selección de Egipto realizó seis cambios ante Nueva Zelanda?

Egipto venció 3-1 a Nueva Zelanda en la segunda jornada del Grupo 7 de la eliminatoria para el Mundial 2026.

El cuerpo técnico egipcio realizó seis cambios: Rami Rabia reemplazó a Hamdi Fathi en el 41; luego entraron Mahmoud Hassan «Trezeguet» por Omar Marmoush y Hamza Abdelkarim por Mostafa Zico en el 76.

En el 84’, Ahmed Sayed «Zizo» entró por Imam Ashour y Hossam Abdel Majeed reemplazó a Mohamed Salah, antes de que Mohamed Abdel Moneim sustituyera a Abdel Majeed en el noveno minuto de descuento.

El sexto cambio se debió a que Abdel-Majeed sufrió una contusión en la cabeza, lo que activó el protocolo de lesiones craneales de la FIFA.

El reglamento permite un cambio extra en caso de sospecha de lesión cerebral, lo que otorgó a Egipto el derecho a ese sexto ajuste.



Es el primer triunfo de Egipto en una fase final del Mundial, tras no ganar en 1934, 1990 ni 2018.

Con este triunfo, Egipto lidera el grupo 7 con cuatro puntos, por encima de Irán (segunda) y Bélgica (tercera), ambas con dos puntos, mientras que Nueva Zelanda cierra la tabla con uno.