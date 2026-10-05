Por qué el PSV lleva una camiseta especial contra el sc Heerenveen

El PSV se enfrentará el próximo viernes al sc Heerenveen con una camiseta especial. De esta manera, el club de Eindhoven rinde homenaje al icono del club Coen Dillen, que este lunes habría cumplido 100 años.

Dillen, fallecido en 1990, firmó nada menos que 43 goles en la Eredivisie en la temporada 1956/57, un récord que sigue vigente. Cuando los delanteros marcan con frecuencia, suele salir a relucir el llamado índice Coen Dillen, pero hasta la fecha el icono del PSV no ha sido destronado.

El PSV lucirá el viernes ante el Heerenveen una camiseta inspirada en los mejores años de Dillen en el Philips Stadion. También regresará de manera puntual el escudo de aquella época en la camiseta del club de Eindhoven.

Para los dorsales se ha diseñado una tipografía especial y, por esta vez, los nombres de los jugadores no serán visibles en la parte trasera. Con ello se recupera la manera en que se diseñaban las camisetas en los años cincuenta.

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El PSV rinde homenaje a Dillen en su página web. "Su producción goleadora sin precedentes lo convirtió en una estrella sobre el campo, pero fuera de él siguió siendo, ante todo, él mismo. Mientras los fines de semana encadenaba goles para el PSV, entre semana seguía simplemente en la tabaquería. Sin aires de estrella, sin delirios de grandeza. Para Dillen, todo eso formaba parte de la normalidad".



"Esa modestia es el hilo conductor de la campaña en honor a Coen Dillen. Aquí no solo ocupa el centro un máximo goleador, sino sobre todo la persona detrás del futbolista. Un hombre de Eindhoven que dejaba hablar a sus pies y que, pese a sus logros, siempre mantuvo los pies en la tierra", añade la directiva del PSV.

El PSV ha lanzado un bonito vídeo en torno al homenaje a Dillen. En él hay un papel protagonista para un aficionado que rememora sus años de juventud, cuando Dillen causaba furor como delantero.