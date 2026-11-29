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Fermín López, estrella del Barcelona, vuelve a aparecer en el radar de los clubes del mercado de fichajes inglés.

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Según el diario Sport, que se hace eco de informaciones publicadas por Daily Sports y TopSkills Sports UK, Fermín López es uno de los objetivos que Xabi Alonso busca fichar para reforzar al Chelsea.

La propuesta que plantean estas fuentes incluye un nombre de gran potencial: el brasileño Estêvão Willian, que podría entrar en un posible intercambio.

Según la versión que circula, Alonso considera a Fermín López un jugador importante en su proyecto con el Chelsea en Stamford Bridge y estudia una fórmula que permita facilitar la operación y su incorporación al equipo.

El extremo brasileño sería la carta con la que el club londinense intentaría despertar el interés del Barcelona por la operación. Sin embargo, hasta ahora no consta ninguna oferta oficial ni se ha confirmado la existencia de negociaciones entre ambos clubes.

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Un nuevo intento

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Es fácil entender por qué Fermín López resulta atractivo para el Chelsea. Su llegada desde segunda línea, su capacidad para amenazar el área y la energía con la que participa en el juego le permiten ofrecer soluciones diferentes en el centro del campo.

De hecho, hace dos temporadas el Chelsea ya presentó al Barcelona una oferta tentadora por Fermín López, pero el jugador priorizó continuar su carrera con la camiseta del conjunto catalán.

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El supuesto deseo de Alonso chocaría con la postura de Hansi Flick. El entrenador del Barcelona considera al internacional una pieza fundamental de su plantilla y no estaría dispuesto a dar el visto bueno a su salida.

Ese sería el principal obstáculo deportivo para cerrar una operación que, por ahora, sigue en el terreno de las especulaciones.

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Al otro lado de la ecuación aparece el nombre de Estêvão. Daily Sports señala que el delantero brasileño, de 19 años, tiene dificultades para sumar minutos con regularidad en el Chelsea, lo que alimenta las especulaciones sobre su futuro.

No obstante, el mismo medio plantea un matiz importante: recuerda que Alonso defendió públicamente al jugador brasileño y aseguró que tendrá un papel importante en su equipo.

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¿Extremo o centrocampista?

Además, Estêvão juega como extremo, mientras que Fermín López aporta a su equipo profundidad ofensiva y presencia ante la portería desde el centro del campo.

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La posible llegada del brasileño abriría nuevas opciones en la línea de ataque, pero por sí sola no bastaría para suplir las funciones que desempeña el jugador del Barcelona. El club catalán tendría que valorar el impacto de este movimiento en el conjunto de su plantilla.

Así, Fermín López vuelve a estar en el centro de los rumores del mercado de fichajes. El interés atribuido a Alonso y la posibilidad de incluir a Estêvão en la operación dibujan un traspaso llamativo, aunque por ahora no deja de ser una declaración de intenciones procedente del entorno del Chelsea.