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El Villarreal emitió este domingo un comunicado oficial, tras su derrota ante el Barcelona, para aclarar la verdad sobre los rumores que han rodeado a su jugador marfileño Nicolas Pépé en los últimos tiempos.

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El comunicado del Villarreal llegó después de un partido en el que el Barcelona protagonizó una fuerte reacción: logró darle la vuelta a un 2-0 en contra y completar la remontada ante el conjunto local con una valiosa victoria por 3-2 , para llevarse los tres puntos, mientras que, tras el encuentro, todas las miradas se dirigieron al caso Pépé, después de que se difundieran informaciones y vídeos que reavivaron la polémica sobre el motivo de su ausencia durante el pasado mes de octubre.

Pépé entró en el segundo tiempo del partido ante el Barcelona, concretamente en el minuto 76, en sustitución de su compañero Santi Comesaña, cuando el Barça ya se había puesto por delante (3-2), pero no pudo evitar la derrota del Submarino Amarillo.

El club castellonense explicó que el comunicado se refiere a la polémica surgida en torno al estado médico de Nicolas Pépé, después de que varios medios relacionaran la operación de ojos a la que se sometió el jugador con haber observado un eclipse solar sin protección el pasado verano, una información que el Villarreal se apresuró a desmentir de forma tajante.

El texto del comunicado es el siguiente: «En respuesta a las informaciones publicadas recientemente en diferentes medios de comunicación, el Villarreal CF aclara que lo que se rumorea sobre la existencia de cualquier relación entre la operación de ojos de Nicolas Pépé y la observación de un eclipse solar carece totalmente de fundamento. La intervención estaba programada con antelación por motivos que no guardan relación con dicho acontecimiento. El club insta a actuar con rigor y responsabilidad a la hora de abordar cualquier asunto relacionado con la salud de sus jugadores».

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Pépé estuvo ausente en el Villarreal durante el mes de octubre y no participó en los partidos del equipo ante el Real Madrid, el Elche y el Valencia, antes de regresar a la convocatoria en el duelo contra el Espanyol, tras someterse a una intervención médica en los ojos, lo que generó interrogantes sobre la naturaleza de la lesión y la duración de su baja.

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La polémica creció después de que se difundiera en las redes sociales un vídeo del jugador marfileño en el que aparece mirando un eclipse solar el pasado verano sin llevar la protección necesaria, lo que llevó a algunos medios a relacionar esas imágenes con la operación a la que se sometió posteriormente, hasta que el Villarreal salió a aclarar la realidad de los hechos y a negar cualquier vínculo entre ambos sucesos.

En su comunicado, el club castellonense insistió en la necesidad de tratar con cautela la información relativa al estado de salud de sus jugadores, sobre todo porque se trata de una intervención médica a la que Pépé se sometió en una fecha fijada de antemano y que no tiene relación con lo que se ha difundido sobre la observación del eclipse solar, en un intento de poner fin a las especulaciones que se extendieron tras la aparición del jugador ante el Barcelona.

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En cuanto a LaLiga, la derrota ante el Barcelona deja al Submarino Amarillo en la novena posición con 15 puntos, después de desaprovechar la oportunidad de sacar un resultado positivo de un duelo complicado ante el líder de la competición, pese a haberse adelantado con dos goles al inicio del encuentro, disputado en el Camp Nou.

El Villarreal arrancó el partido de manera inmejorable: Tajon Buchanan marcó el primer gol en el minuto 5 y Tani Oluwaseyi añadió el segundo apenas dos minutos después, lo que puso al conjunto catalán bajo presión desde muy pronto. Sin embargo, el Barcelona logró reaccionar en la segunda parte con tres goles consecutivos.

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Por su parte, el Barcelona consiguió una importante victoria con la que reforzó su liderato en la clasificación de LaLiga, al elevar su cuenta hasta los 36 puntos, tres más que el Real Madrid, segundo clasificado, de modo que el conjunto catalán se mantiene en lo más alto tras una emocionante remontada ante el Villarreal.

La reacción del Barcelona llegó de la mano de Gerard Martín, que marcó el primer gol en el minuto 57, antes de que Fermín López empatara cuatro minutos después. La remontada se completó con un gol en propia puerta de Pau Navarro en el minuto 67, que desvió a su propia red un centro de Lamine Yamal.

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Los problemas del Villarreal no terminaron con la derrota, ya que Pau Navarro fue expulsado en el tiempo de descuento tras ver la segunda tarjeta amarilla, de modo que el equipo cerró el encuentro en una situación complicada, después de perder su temprana ventaja y no poder mantener su superioridad ante la reacción del Barcelona en la segunda parte.