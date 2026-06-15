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Por culpa de Duko... un posible dilema que complica los planes de Bélgica

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J. Doku
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EE. UU.

Jeremy Doku, extremo del Manchester City, es clave para Bélgica, que esta tarde debuta en el Mundial ante Egipto.

Doku será padre por primera vez durante el torneo y quiere estar en el parto, lo que podría generar un dilema para la selección belga.

Según Reuters, su esposa podría dar a luz en la segunda semana de julio, durante los cuartos de final. 

Añadió: «Depende de cuándo ocurra, pero es el nacimiento de mi primer hijo, así que, por supuesto, quiero estar allí».

“Si me preguntas qué quiero, está claro: nadie se quiere perder el nacimiento de su primer hijo. Pero también sé que el fútbol implica otras consideraciones”.

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Y concluyó: «Sé que la Federación Belga apoya a sus jugadores y comprende sus circunstancias. Veremos qué podemos hacer».

Según la prensa belga, ya se preparan los trámites para que viaje a Inglaterra si fuera necesario.

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