Polémica arbitral por la violencia de Argentina... y el asistente de De la Fuente estalla de rabia

Argentina impuso un juego físico intenso ante España en la final del Mundial 2026.

Según el diario «Sport», el árbitro esloveno Slavko Vinčić optó por no mostrar tarjetas amarillas al inicio y guardarlas para momentos más delicados.

Varias entradas, como la de Alexis McAllister sobre Dani Olmo y el tirón de Nicolás Tagliafico a Lamine Yamal, provocaron protestas desde el banquillo español sin que el árbitro mostrara tarjeta.

La primera amarilla llegó en el 40 para Lisandro Martínez por frenar un contraataque de Mikel Oyarzabal cerca del círculo central; el central argentino se retiró lesionado poco después.

En el descanso, Juanjo González, ayudante de Luis de la Fuente, declaró a «2Cat»: «Nos hemos adaptado bien al terreno de juego, que se secaba rápido y estaba muy duro, y no se ajustaba a nuestro estilo. Y, en segundo lugar, a la forma en que el árbitro quería dirigir el partido».

Y añadió: «Teníamos dudas, pero ahora está claro: va a permitir muchos choques y le costará tomar decisiones. Necesitamos más continuidad, pero estamos presionando bien».