Los jugadores del Real Madrid reclamaron, sin éxito, un penalti al inicio del partido ante el Racing de Santander, este domingo por la noche, en LaLiga.
En el minuto 5, Yan Diomande avanzó con el balón por la banda izquierda y, cuando jugaba un centro desde dentro del área, el jugador del Racing, Álvaro Mantilla, intervino sobre él.
A pesar de la reclamación del Real Madrid de penalti, el árbitro José Luis Munuera Montero no atendió al conjunto blanco e indicó que no había falta.
Por su parte, la red "Archivo VAR", especializada en jugadas arbitrales a través de su cuenta en "X", dio su opinión sobre la jugada.
Afirmó: "¿Hay penalti de Mantilla a favor de Diomande?".
Y continuó: "La respuesta es no. El defensor pisa levemente al jugador marfileño tras el envío del centro, con lo que se convierte en un contacto marginal".
Y concluyó: "Esta acción no constituye una jugada que conlleve imprudencia y, por tanto, no hay infracción".
Cabe recordar que Kylian Mbappé consiguió después un penalti que generó una gran polémica, del que marcó el primer gol del Real Madrid.