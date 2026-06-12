Pogba defiende a Mbappé y hace un comentario controvertido sobre los Bleus

La estrella francesa Paul Pogba afirma que la actual convocatoria de Francia para el Mundial 2026 supera en calidad y talento a la «generación dorada» que ganó Rusia 2018, de la que él fue pilar.

En una entrevista con ESPN, el centrocampista del Mónaco afirmó: «Francia es la gran favorita, pues tiene al mejor grupo de jugadores del mundo».

Sin embargo, advirtió: «Tener a los mejores no basta para ganar; la presión ha aumentado y deben mantener el máximo nivel durante todo el torneo».

Pogba ya marcó el tercer gol en la final de 2018, que dio el título a Francia ante Croacia (4-2) y rompió una sequía de 20 años. A pesar de que aquella plantilla contaba con Kylian Mbappé, N’Golo Kanté y Ousmane Dembélé, Pogba cree que la llegada de William Saliba, Michael Olise y Ryan Cherki ha elevado aún más el nivel. «En cuanto a talento individual y potencial, esta generación es mejor que la nuestra, y espero que se note en el campo y ganen el título».

Además, defendió a Mbappé y restó importancia a las críticas tras su temporada con el Real Madrid: “Imaginen calificar su actual temporada como difícil. Para Mbappé, lo que algunos llaman ‘temporada difícil’ sería el mejor año de cualquier otro delantero del mundo. Marcar 40 goles al año parece poco para él, y eso muestra lo excepcional que es; para mí, esta no es en absoluto una mala temporada”.

Finalmente, rechazó que Mbappé sufra presión excesiva: «Es el mejor delantero de su generación... y punto».