Pochettino recuerda la sorpresa de Arabia Saudí para advertir a todos

El seleccionador de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, se mostró muy satisfecho tras la victoria 4-1 sobre Paraguay en la primera jornada del Grupo D del Mundial 2026.

En declaraciones a «BeIN Sports», destacó el gran trabajo de jugadores y cuerpo técnico y se mostró muy orgulloso del debut de la selección estadounidense en el torneo.

«Jugadores y cuerpo técnico merecen reconocimiento por lo de hoy; estoy muy orgulloso. Sabemos que esto es solo el inicio, no un logro, pero el partido inaugural de un Mundial siempre es difícil, más aún en casa y ante tu público», afirmó.

El técnico añadió: «Los jugadores consiguieron la victoria de manera magnífica, sobre todo en los primeros 45 minutos, cuando impusieron su estilo».

Sobre el estado de Christian Pulisic, explicó que su sustitución fue una medida de precaución tras un golpe: «Pulisic recibió un pequeño golpe en la pierna en la primera parte y empezó a sentir dolor. No queríamos arriesgarlo, así que lo cambiamos. Esperamos que esté listo para el próximo partido».

En la rueda de prensa posterior, celebró el debut triunfal de Estados Unidos, pero pidió calma y evitar el exceso de euforia.

«Ha sido una actuación muy buena», afirmó. «Hemos jugado de forma excepcional y estamos contentos con la victoria, pero es solo el comienzo. Nos quedan dos partidos en la fase de grupos y debemos seguir trabajando».

Y añadió: «Debemos disfrutar del inicio, pero sabemos que debemos seguir mejorando y elevar nuestro nivel».

El técnico argentino elogió el ambiente y agradeció a la afición estadounidense que llenó el estadio: «La afición estuvo fantástica y brindó un apoyo excepcional al equipo. Nos ayudó mucho a alcanzar este nivel y a lograr la victoria».

Elogió el trabajo colectivo del equipo, pues Estados Unidos aplicó sus ideas con ataques directos o posesión organizada.

“Ha sido una noche en la que casi todo nos salió bien, pero no debemos olvidar que enfrentamos a un equipo muy fuerte”, añadió.

Elogió a su compatriota Gustavo Álvaro, seleccionador de Paraguay, y afirmó: «Es un entrenador magnífico, y lo que ha conseguido hoy es el resultado de muchos años de trabajo y esfuerzo».

Finalmente, recordó a Paraguay que perder el primer partido no elimina a nadie, como demostró Argentina en el Mundial 2022.

“Todavía no está nada decidido y todos pueden competir. Argentina perdió en su debut en Catar 2022 contra Arabia Saudí, pero acabó campeón. Lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se termina”.