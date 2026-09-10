Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, cree que se debería despojar al Chelsea del título de la Premier League de 2017 y otorgárselo al Tottenham.

Pochettino dirigió al Tottenham entre 2014 y 2019, y estuvo al frente del Chelsea en la temporada 2023/2024.

Pochettino considera que el equipo de Antonio Conte merece un "castigo" por la infracción de las normas por parte del club.

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El Chelsea se libró de una multa de 10 millones de libras esterlinas sin ninguna sanción deportiva, pese a haber reconocido 74 infracciones de las normas de la Federación Inglesa de Fútbol, entre ellas el pago de 47 millones de libras esterlinas en pagos secretos ilegales a agentes no registrados entre 2011 y 2018, cuando el club era propiedad de Roman Abramovich.

Entre los jugadores cuyos fichajes se facilitaron gracias a estos pagos figuran Eden Hazard, Willian y David Luiz, todos ellos piezas clave en el equipo de Conte, en el que el belga marcó 16 goles.

El argentino, de 54 años, que aceptó un nuevo contrato de cuatro años para seguir al mando de la selección de Estados Unidos, declaró, en unas palabras recogidas por el diario "The Sun": "No tengo ninguna duda y no me da miedo decir la verdad. Los aficionados del Chelsea se enfadarán conmigo por decir esto; yo no me quejo, es la verdad".

Y añadió: "Si reconocen que infringieron las normas, entonces el título de la Premier League debería ser para el equipo que quedó en segunda posición (el Tottenham). De lo contrario, lo que se promueve y se incentiva es saltarse las normas. Lo han reconocido, y eso es todo. El título debería ser para el equipo que quedó segundo".

El Tottenham terminó la temporada a siete puntos del Chelsea, convirtiéndose en el único equipo en la historia de la Premier League que marca el mayor número de goles y encaja el menor número de goles en la misma temporada sin ganar el título.

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