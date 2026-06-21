Planes: El fichaje de Pedri ha superado las expectativas en el Barcelona

Ramón Planes, exdirector deportivo del Barcelona, afirmó que el club cerró el fichaje de Pedri en tiempo récord, desmontando teorías basadas en el big data.

El actual director ejecutivo del club saudí Al-Ittihad relató cómo se gestionó el traspaso y destacó que había que actuar rápido antes de su debut en Segunda.

En una entrevista con la emisora española «Cope», Planes recordó que el Barça ya seguía al canario desde su etapa en Las Palmas y subrayó: «Hemos roto todas las teorías basadas en el big data, pues su impacto técnico superó cualquier modelo de predicción digital».

La decisión final llegó tras verlo en un Betis-Las Palmas homenaje a Rubén Castro.

Reconoce que otros grandes clubes españoles seguían al jugador y que, si esperaba a su debut en Segunda, llegarían tarde. Por eso se cerró la operación en solo una semana.

Planes añade que Pedri debe jugar en una posición de control y creación, cerca del área, como un “8”.